La Pupa e il Secchione Show 2022

Soleil Sorge prima e dopo: le foto del cambiamento da Miss Italia al Gf Vip 6 Soleil Sorge è stata tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ora è nel cast de La Pupa e il Secchione. In quanti ricordano i suoi esordi a Miss Italia? Ecco com’è cambiata dal debutto nello spettacolo a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Pupa e il Secchione Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Soleil Sorge, nome d'arte di Soleil Stasi, è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ora è nel cast de La Pupa e il Secchione. È diventata famosa da giovanissima dopo aver partecipato a Miss italia, successivamente è stata tra le corteggiatrici di Uomini e Donne e nel 2019 è volata a L'isola dei Famosi (dove ha incontrato Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén, con il quale ha avuto una lunga relazione). L'anno successivo ha preso parte a Pechino Express con la madre Wendy Kay, mentre negli ultimi mesi si è fatta notare al reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso degli anni è cambiata molto ma non si è mai servita della chirurgia estetica: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Com'è cambiata Soleil Sorge dal debutto in Tv al GF Vip 2021

Confrontando le foto di Miss Italia con quelle attuali, si scopre che Soleil Sorge è cambiata pochissimo dagli esordi a oggi. Fatta eccezione per alcuni periodi in cui ha sfoggiato prima capelli rosa, poi una tintura castana dall'effetto naturale e infine un taglio corto, l'ex corteggiatrice è rimasta fedele alle lunghezze e al biondo.

Soleil Sorge nel 2015 con i capelli rosa

Fin dal debutto nello spettacolo a Salsomaggiore (quando aveva poco più di 20 anni) ha sempre vantato una bellezza mozzafiato e sui social non esita a metterla in mostra. Corpo da urlo, mini tatuaggi, energia da vendere: la Stasi di sicuro è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 2021.

Soleil Sorge negli studi del GF Vip

Soleil Sorge è rifatta? Le sue dichiarazioni in merito alla chirurgia

Nelle foto postate da Soleil pochi giorni prima di entrare nella casa del GF Vip, i fan hanno notato un dettaglio insolito: l'influencer sembrerebbe avere la bocca un tantino più gonfia, tanto che in molti hanno pensato che abbia fatto un ritocchino. Nonostante le insinuazioni, l'influencer ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

Per quanto riguarda il seno, invece, ha urlato a gran voce di voler rimanere naturale. Nel momento in cui un utente dei social le ha consigliato di non rifarsi, così da non omologarsi alle altre, lei ha risposto in modo epico dicendo: "Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così non comprendo il perché di queste parole, immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con se stesse, piacersi di più magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui per favore. Basta poco per passare da complimento al paragone… e già viviamo in una società che lo fa abbastanza".