Soleil Sorge e la chirurgia “Ho rifatto le labbra, ora le ho tolte e mi sento meglio” Soleil Sorge si è rifatta le labbra, lo ha dichiarato a Verissimo durante un’intervista di coppia con Sophie Codegoni. Ad oggi, però, l’influencer ha tolto tutto e si piace così com’è.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, per oltre 6 mesi è rimasta all'interno della nota casa di Cinecittà, tenendo banco con il suo rapporto ambiguo con Alex Belli. Ora che il reality è terminato è già tornata a lavorare a pieno ritmo e, oltre a essere tra gli opinionisti de La Pupa e il Secchione, viene spesso ospitata nei più svariati programmi tv. Di recente è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato apertamente del suo rapporto con la chirurgia plastica, ammettendo di aver fatto un ritocco alle labbra ma di essersi poi "pentita".

Soleil Sorge, le foto dopo il ritocco alle labbra

Confrontando le foto di ieri e oggi di Soleil Stasi, è evidente che sia cambiata non poco, anche se, considerando il fatto che ha debuttato nello spettacolo da giovanissima a Miss Italia, è normale che crescendo sia diventata più matura. Fino ad oggi, però, aveva smentito ogni tipo di ritocco, sostenendo di essere naturale al 100%. Sul palco di Verissimo ha fatto un passo indietro e, intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, ha dichiarato: "Non sono contro la chirurgia. Mi sono rifatta le labbra e poi siccome non mi piacevano mi sono fatta la ialuronidasi. Infatti togliendole mi sono sentita molto meglio".

Soleil Stasi

Sophie Codegoni ha detto addio alle labbra rifatte

A fare compagnia a Soleil sul palco di Verissimo c'era Sophie Codegoni e anche lei ha parlato del rapporto con la chirurgia plastica, confermando i ritocchi di cui aveva già parlato. La gieffina non ha mai nascosto di essere finita tra "le grinfie" del chirurgo per migliorare il suo aspetto ma sui social non ci sono delle foto che la mostrano prima degli interventi. Gli scatti più vecchi che la vedono protagonista sono quelli realizzati sul palco di Uomini e Donne nel 2020. Oggi ha spiegato: "Mi sono rifatta il seno e le labbra. Ma col tempo non mi piacevano le labbra per cui ho fatto la ialuronidasi per toglierle. Ora mi piaccio così".