Sofia di Spagna anticipa l’autunno, comincia il college con camicia a quadri e calzini coi fantasmi La principessa Sofia di Spagna ha dato il via a una nuova fase della sua vita: come la sorella Leonor è volata in Galles per completare gli studi presso l’UWC Atlantic College di Llantwit Major: ecco il look casual e originale sfoggiato per il viaggio.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze sono finite e per milioni di studenti in tutto il mondo è arrivato il momento di tornare a scuola, anche perché sono molti istituti che hanno anticipato l'inizio dell'anno accademico a fine agosto (a dimostrarlo sono stati proprio di recente Nathan Falco Briatore e Santiago De Martino). Per Sofia di Spagna, in particolare, questi giorni sono stati ricchi di emozione e hanno segnato l'inizio di una nuova fase della sua vita: la principessa è volata in Galles e concluderà gli studi liceali all'UWC Atlantic College di Llantwit Major come la sorella maggiore Leonor. Ecco cosa ha indossato per il debutto al college poco dopo aver salutato i genitori Felipe VI e Letizia Ortiz.

Cosa studierà Sofia di Spagna nel college gallese

Sofia di Spagna, secondogenita di Felipe e Letizia, ha compiuto 16 anni lo scorso aprile e, così come sua sorella, la principessa ereditaria Leonor, è volata in Galles per concludere gli studi in uno dei college più esclusivi al mondo. Al termine del percorso non otterrà solo il classico diploma ma anche un Baccalaureato internazionale, dunque sarà pronta per dare il via alla sua carriera reale. Cosa prevede il programma di studi dell'UWC Atlantic College? Materie umanistiche e scientifiche ma anche discipline sportive e sociali, insomma, tutto il necessario per essere una principessa perfetta (non a caso l'istituto è stato scelto da diversi rampolli reali, da Elisabeth ed Alexia del Belgio a Willem Alexander d'Olanda).

L’UWC Atlantic College

Il look casual e autunnale della principessa Sofia

Come da tradizione, sia prima di partire che una volta arrivata in Galles Sofia di Spagna ha posato per le foto di rito. La cosa particolare è che si è mostrata in una insolita versione casual, rivelando il suo lato più trendy. La principessa ha anticipato l'autunno con una camicia oversize di flanella a quadroni bianchi e neri di H&M, l'ha lasciata sbottonata rivelando un crop top nero. L'ha poi abbinata a un paio di pantaloni cargo in verde militare di Stradivarius e delle sneakers bianche firmate Reebok, anche se a fare la differenza sono stati i calzini: un modello alto fino al polpaccio di Jimmy Lion, decorato all-over con dei fantasmini bianchi su fondo nero. Insomma, la principessa potrà anche aver cominciato un percorso importante ma non per questo perde ironia e originalità.