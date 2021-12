Sissi, una principessa moderna in abiti tradizionali: i segreti dei costumi da sogno della serie Il 28 dicembre arriva su Canale 5 la serie tv Sissi, dedicata alla Duchessa Elisabetta di Baviera diventata Imperatrice d’Austria. Sebbene venga presentata come una principessa moderna, non sono mancati i look tradizionali e da sogno in pieno stile reale: maxi gonne di tulle, corsetti strizzanti, acconciature intrecciate e make-up da sogno.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 28 dicembre sbarca in tv Sissi, la serie ispirata alla Duchessa Elisabetta di Baviera diventata Imperatrice d'Austria. Sono passati più di 20 anni dal primo film muto dedicato all'iconica principessa ma, nonostante ciò, la sua storia continua a incantare milioni di spettatori. Questa nuova versione a puntate della fiaba presenta una versione più moderna della sua protagonista: si vedrà la principessa alle prese con intrighi di corte, con scene esplicite di sesso e di battaglia, così da rendere il racconto della sua vita più autentico e contemporaneo. L'unico dettaglio rimasto invariato rispetto alla versione passata? Sissi continua a sfoggiare abiti sontuosi, acconciature elaborati e make-up impeccabili.

Sissi col maxi dress di tulle

Sissi, la serie: tutti gli abiti da sogno della principessa

La serie tv Sissi racconta la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria, descrivendo tutta la sua evoluzione da adolescente "maschiaccio" alla trasformazione in principessa. A interpretare è l'attrice Dominique Devenport, che ha v0luto descrivere l'imperatrice come una donna sicura di sé, capace di prendere scelte difficili e di non nascondere i "lati oscuri" della sua vita che solo all'apparenza sembra essere da fiaba. Il tutto è stato arricchito da sontuosi abiti reali, dal maxi dress dorato con le maniche a sbuffo trasparenti al vestito di tulle celeste con lo scollo a barca, fino ad arrivare a quello più "castigato" in nero ma con una enorme gonna a quadri imbottita. Tiare di diamanti, boccoli, guanti al gomito, orecchini preziosi, acconciature intrecciate: potranno pure essere passati secoli da quando Sissi è stata imperatrice ma il suo stile continua a essere iconico.

Sissi in abito da sposa

I segreti dei vestiti principeschi di Sissi

È stata proprio l'attrice Dominque Devenport, alias Sissi, a rivelare qualche piccola indiscrezione sugli abiti da favola indossati nella serie. Sebbene nelle puntate la vedremo meravigliosa, elegante e glamour, in verità non è stato semplice calarsi (letteralmente) nei panni della principessa. Dominique ha spiegato che tutti i vestiti reali e in pieno stile cortigiano erano tanto meravigliosi quanto sfiancanti: pesanti, stretti e con delle stringhe che impedivano i movimenti, rendendo quasi impossibile respirare. I corsetti l'hanno fatta sentire "in gabbia", le maxi gonne imbottite di tulle hanno rischiato di farla inciampare in ogni scena, i volumi extra rendevano complicato ogni tipo di movimento. Insomma, Dominique ha capito alla perfezione cosa provavano le donne dell'epoca ogni volta che partecipavano a una festa o a un evento ufficiale.

