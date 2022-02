Simone Biles, la romantica proposta di matrimonio: l’anello di fidanzamento vale oltre 200mila euro Simone Biles è ufficialmente fidanzata con Jonathan Owens, sui social ha documentato la dolcissima proposta di nozze ricevuta poche ore dopo San Valentino. La ginnasta è apparsa super glamour in total black, anche se ad attirare tutti i riflettori è stato il prezioso anello di diamanti ricevuto.

A cura di Valeria Paglionico

Simone Biles si sposa, nelle ultime ore ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato Jonathan Owens, il giocatore di football della National Football League (che attualmente gioca negli Houston Texans). I due stanno insieme dall'agosto 2020, la scorsa estate hanno celebrato il loro primo anniversario mente la ginnasta era alle Olimpiadi di Tokyo, ma solo di recente hanno deciso di compiere il grande passo. Naturalmente la romantica scena è stata immortalata e postata sui social, dove Simone non ha esitato a mostrare l'enorme anello di diamanti ricevuto: ecco chi lo ha firmato.

Il look di Simone Biles per la proposta di nozze

Sarà perché se lo aspettava o perché semplicemente credeva di passare una serata all'insegna del romanticismo per San Valentino, ma Simone Biles è apparsa più glamour che mai nelle foto della proposta di nozze Mentre il fidanzato Jonathan era inginocchiato con la scatolina dell'anello tra le mani, lei ha sfoggiato un minidress nero effetto lucido, un modello fasciante e drappeggiato sui lati che ha messo in risalto la silhouette muscolosa. Per completare il tutto la ginnasta ha scelto un paio di sandali neri Saint Laurent, per la precisione quelli con l'iconico tacco logo total gold (prezzo 975 euro). Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, anche se tutti i riflettori sono stati attirati dall'anello di diamanti ricevuto.

Sandali Saint Laurent

In una proposta di matrimonio da star non poteva mancare lo scintillante e prezioso anello di fidanzamento e Simone Biles lo ha mostrato con orgoglio sui social dopo averlo indossato all'anulare sinistro. Si tratta di un anello in oro bianco con la fascia ricoperta di pavé di diamanti e al centro un altro diamante incastonato, una pietra da 3 carati, purezza VVS2, di forma ovale.

Simone Biles con l’anello di fidanzamento

Il gioiello è stato disegnato e realizzato da ZoFrost, uno dei designer di preziosi più amati dalle celebrities, da Drake a Young Thug. Jonathan Owens ha seguito passo dopo passo la sua creazione, è stato proprio lui a selezionare il diamante perfetto per Simone, aggiungendo anche un dettaglio di design, ovvero un alone più scuro intorno alla pietra centrale. Non se ne conosce il prezzo preciso ma, stando alle stime di Jenny Luker, il presidente di Platinum Guild International USA, dovrebbe valere circa 325.000 dollari, ovvero 285.000 euro.