Simona Ventura, le foto prima e dopo la chirurgia: com’è cambiata la conduttrice

Simona Ventura è tra le showgirl e conduttrici più amate del nostro Paese. Le sue prime apparizioni televisive risalgono agli anni '80 e a distanza di tempo continua a essere una vera e propria icona della tv. Oggi ha superato i 50 anni ma vanta ancora una silhouette da urlo, anche se sui social non ha paura di mostrarsi anche in versione acqua e sapone. In quanti, però, ricordano com'era all'inizio della sua carriera? La conduttrice ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e non ha esitato a dichiararsi anche pentita di alcune scelte. Dopo tante esperienze in Rai (La domenica Ventura, Il Collegio come narratrice, Citofonare Rai 2 con Paola Perego, Notti sul ghiaccio come giurata) questa sera comincia per lei l'avventura al timone di Ultima fermata, su Canale 5. Il programma affronta i problemi di alcune coppie in crisi, con l'aiuto di un terapeuta.

La trasformazione di Simona Ventura, dal caschetto biondo alla frangetta castano scuro

All'inizio degli anni'90 ha fatto la sua apparizione sul piccolo schermo: caschetto vaporoso color miele, lineamenti morbidi e sguardo frizzante. Nel corso degli anni i suoi capelli hanno cambiato taglio e colore, passando dal rame al biondo, fino al castano scuro. Simona ha sperimentato tagli corti e sbarazzini, pixie cut con ciuffo laterale, medie lunghezze e persino la frangia. A far parlare di lei però, oltre alla love story con l'ex calciatore Stefano Bettarini che durante l'edizione del Grande Fratello Vip pare aver confessato di aver tradito la Ventura scatenando discussioni e frecciatine anche durante la prima puntata del programma condotto da Simona, è stato senza dubbio il suo prosperoso décolleté.

Simona Ventura negli anni ’90

Cosa ha rifatto Simona Ventura

Erano gli anni 2000 e Simona sfoggiava abiti striminziti e un seno decisamente più abbondante di qualche anno prima: è stata poi la stessa conduttrice ad ammettere di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva per raggiungere una quarta. Abiti scollati e top aderenti erano all'ordine del giorno: un décolleté esplosivo che non è passato inosservato. Simona però, ha deciso di fare un passo indietro.

Super Simo dopo il ritocco al seno

Qualche anno fa infatti, ha deciso di tornare a una terza, sottoponendosi nuovamente ad un intervento di mastosplatica, in questo caso riduttiva. Il suo corpo risulta decisamente più armonioso e proporzionato, anche se il bisturi è entrato in azione anche in altri posti oltre che sul décolleté. Durante gli anni infatti, il suo naso ha cambiato profilo diverse volte per arrivare all'aspetto di oggi, le labbra sembrano aver acquistato volume e gli zigomi appaiono molto più alti e definiti di un tempo. Simona ha però rivelato di non voler più ricorrere ad interventi di chirurgia per modificare il suo corpo.

Simona Ventura oggi: "Potevo fare a meno della chirurgia"

Forse i vari ritocchini sono stati fatti sulla scia di un periodo buio, nel quale la conduttrice aveva bisogno di sentirsi perfetta per uscire da una situazione di insicurezza e delusione. Lo ha ammesso lei stessa. Riguardando al passato, oggi sa benissimo che alcuni di quegli interventi non erano affatto necessari. Oggi, che ha imparato ad accettarsi, la chirurgia non rientra più nei suoi piani: "Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno, non voglio fare più niente. I ritocchini sono un male necessario, però ho smesso, soprattutto in faccia, adesso basta! C’è stato un momento, quando sono andata da Maurizio Costanzo, quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop".

La Ventura oggi

Insomma, Simona ha capito che non poteva andare avanti così e, dopo aver quasi fatto fatica a riconoscersi, ha deciso di dire addio alla chirurgia plastica e ai ritocchi invasivi. Certo, l'ombra di qualche punturina qua e là rimane ma al momento sembra voler invecchiare naturalmente. Così facendo, recupererà la sua espressività, anche se questo significherà accettare le rughe e i segni del tempo sempre più evidenti sul viso.