Silvia Toffanin debutta a Striscia la Notizia in lilla: il primo look è con la camicia bon-ton Silvia Toffanin ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio. Per la sua prima volta dietro il bancone di Canale 5 ha scelto un look sui toni del lilla con una camicia dall’animo bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Silvia Toffanin è una delle donne più amate della tv italiana e, dopo essere stata la regina del sabato pomeriggio per anni, di recente ha raggiunto dei nuovi e ambiti traguardi. Innanzitutto da mesi Verissimo ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale andando in onda anche di domenica e, come se non bastasse, ieri la conduttrice ha anche debuttato a Striscia la Notizia. A partire da questo momento sarà al timone del programma a fianco di Ezio Greggio e avrà la possibilità di mettere in mostra il suo lato più ironico e irriverente. Cosa ha indossato per la prima puntata? Uno dei suoi tanto amati look pastello e bon-ton.

Chi cura i look di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia

Ieri è stata una giornata importante per Silvia Toffanin: ha debuttato dietro al bancone di Striscia la Notizia in coppia con Ezio Greggio e a partire da questo momento sarà al timone dell'irriverente programma di Canale 5. Si tratta della sua prima volta in tv al di fuori di Verissimo e per l'occasione non poteva che curare il look nei minimi dettagli. È rimasta fedele allo stile raffinato e bon-ton che da sempre la caratterizza, ha infatti scelto una nuance pastello sui toni del lilla, anticipando così la primavera alle porte. A prendersi cura del suo outfit è stata la stylist Susanna Ausoni, che ha pensato per lei a un completo all'insegna della classe.

Silvia Toffanin segue il trend del lilla per la primavera

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia ha puntato su un total look in lilla: ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta di Tagliatore a una camicia in tinta con le maniche lunghe e il colletto tempestato di ruches, un modello firmato NaraCamicie portato abbottonato fino al collo. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione le pumps di Le Silla coordinate. La conduttrice ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il balayage caramello, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei toni decisamente naturali. Nelle prossime puntate del tg satirico continuerà a essere icona di eleganza?