Shakira piange lacrime di diamanti: col top scultura annuncia l'album della rinascita Le donne non piangono più: si intitola così l'album di Shakira in uscita il 22 marzo. "Mentre scrivevo ogni canzone, mi ricostruivo" ha scritto la cantante.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi di recente lo ha detto forte e chiaro: un divorzio non è un fallimento e la vita non finisce con una separazione. Lo sa bene Shakira, che lo ha capito molto tempo prima di lei, imponendosi come un esempio di donna che riparte da se stessa e che di fronte alla fine di un matrimonio non si annulla (e magari si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa). Ora la cantante è pronta a proseguire il suo percorso di crescita con un nuovo album, il primo dopo sette anni e il 12esimo in studio, che segna quindi il suo ritorno discografico in grande stile.

La nuova Shakira

La saga Shakira-Piqué ha tenuto i rispettivi fan col fiato sospeso per settimane. La coppia è stata assoluta protagonista del gossip: prima la scoperta dei tradimenti di lui con la 22enne Chìa Martì, poi la fine del matrimonio a causa delle continue infedeltà e infine il plateale gesto di lei. La cantante ha ben pensato di prendersi una bella rivincita sull'ex marito, dedicandogli una canzone che ha fatto il giro del mondo e dei social. In Bzrp Music Sessions #53 Shakira rivolge parole al veleno al marito fedifrago.

Sono diventate iconiche le frasi in cui si autodefiniva un Rolex e una Ferrari, scambiati dal calciatore per un Casio e una Twingo (riferiti alla nuova compagna di lui). La popstar di fatto ha monetizzato sfruttando il tradimento, ha trasformato odio e rabbia in soldi e anche tanti. Dopo la revenge song, la cantante colombiana è pronta ad andare avanti e lo fa nuovamente in musica.

È in uscita il nuovo album della cantante

Per il lancio del nuovo album, Shakira ha pensato a un progetto diverso dal solito. Il disco uscirà in quattro versioni, annunciate con altrettante foto sui social. Diamante, rubino, smeraldo e zaffiro: sono questi gli elementi che caratterizzano ciascun album e ogni pietra simboleggia un diverso attributo ossia rispettivamente: forza e resilienza, passione, fiducia, vulnerabilità. Ogni versione ha la sua foto di accompagnamento. Sono quattro i look: in una piange lacrime di diamante, in un'altra indossa un corpetto-scultura, negli ultimi due sfoggia pantaloni di pelle con top strapless e infine un completo viola anche qui con corpetto metallico.

"Ci abbiamo lavorato per mesi" ha scritto e ora il momento dell'uscita è finalmente arrivato: la fatidica data è il 22 marzo. La scrittura di questa nuova raccolta è stata per lei un prezioso momento di crescita e confronto con se stessa, come ha scritto lei stessa in un post: "Mentre scrivevo ogni canzone, mi ricostruivo. Quando le ho cantate, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti e la mia vulnerabilità in resilienza". Non a caso, sulla copertina c'è proprio lei che piange: sì ma stavolta sono appunto lacrime scintillanti, di chi ha trovato la forza di andare avanti e rinascere. Le donne non piangono più è il titolo dell'album, perfetto per lei che è più decisa che mai a non farsi più scalfire da nessuno.