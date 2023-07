Shakira indossa un ‘No’ gigante alle sfilate di Parigi: la storia dietro all’abito virale La cantante Shakira è apparsa alla sfilata Haute Couture di Viktor&Rolf con un abito dal messaggio fin troppo chiaro: il significato del look è legato alla sfilata e alla satira dei due designer.

A cura di Beatrice Manca

Shakira, foto di Stephane Feugere via Instagram @ViktorandRolf

A Parigi prosegue la Settimana della Moda dedicata all'Haute Couture: i brand ci fanno sognare con creazioni da sogno e, perché no, anche con qualche provocazione. Tra i più irriverenti c'è sicuramente il duo Viktor&Rolf, che ha presentato una collezione d'Alta Moda… fatta solo di costumi da bagno. Ma ad attirare l'attenzione è stata soprattutto Shakira, ospite dello show, che ha voluto mandare un messaggio molto preciso con il suo vestito: NO.

Il vestito di Shakira è già un meme

La cantante Shakira ha voluto dare un nuovo significato alla frase ‘fashion statement': è arrivata alla sfilata di Viktor&Rolf a Parigi con un trench bianco dalle rifiniture dorate su cui spiccava la scritta NO, in 3D, che occupava petto e spalle. La cantante, assistita dallo styling di Nicolas Bru, ha completato l'outfit con occhiali a mascherina Carrera e sandali Altuzzara. Ma perché proprio no? "I sì sono sopravvalutati", ha risposto ai giornalisti di WWD. Forse un'ultima frecciatina all'ex Piqué? Inutile dire che le foto sono diventate virali, generando una cascata di meme: chi non vorrebbe rispondere alle richieste più fastidiose semplicemente con un abito?

Shakira alla sfilata Viktor&Rolf. foto di Stephane Feugere

La sfilata di Viktor&Rolf in costume da bagno

Il design particolare dell'abito di Shakira arriva direttamente dalla passerella di Viktor&Rolf: i due irriverenti designer, famosi per gli abiti ‘fuori dal corpo', hanno stravolto le regole dell'haute couture con una collezioni di costumi da bagno anziché di abiti da sera. Uno di questi, un intero color fragola con guanto incorporato, era proprio arricchito dalla gigantesca scritta NO in rilievo sul petto.

Viktor&Rolf Couture

Viktor&Rolf giocano con l'idea del corpo femminile costruendo body che sono impalcature di rouches, applicando slogan fin troppo chiari "No" e "Ti auguro il meglio", oppure sdoppiandoli. Ma il vero colpo teatrale sono i manichini in abiti maschili ‘aggrappati' alle modelle, poggiati sulle spalle o intorno alla vita: una satira dei ruoli di genere che sicuramente sarà piaciuta a Shakira!