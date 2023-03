Selena Gomez in bikini con i capelli biondi: ricorda il vecchio look per prepararsi all’estate Selena Gomez sui social ha postato una foto in bikini con degli inediti capelli biondi. Qual è il segreto dell’improvviso cambio look?

A cura di Valeria Paglionico

Selena Gomez è finita al centro del gossip più spietato da qualche giorno a questa parte, il motivo? I selfie senza trucco in cui mostra la sua bellezza al naturale non c'entrano nulla, di recente è stata paparazzata a New York in compagnia di Zayn Malik, facendo subito pensare a un presunto flirt. Gigi Hadid, ex compagna del cantate, ha subito messo a tacere ogni tipo di polemica dicendo che non avrebbe nessun problema a riguardo, l'unica cosa che per lei conta è che il papà di sua figlia Khai sia felice e abbia stabilità. Tanto, però, è bastato perché la popstar finisse sotto i riflettori: ecco cosa ha fatto di recente sui social.

La foto in costume di Selena Gomez

Negli ultimi tempi Selena Gomez aveva abituato i fan ai suoi capelli lunghi e scuri in castano naturale ma di recente ha stravolto tutti con un look inedito. La cantante sui social si è mostrata con i capelli biondissimi, portandoli sciolti e leggermente mossi, così da mettere in risalto la ricrescita più scura, dettaglio che va particolarmente di moda da qualche anno. Ha inoltre posato in un micro bikini variopinto sui toni del fucsia con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti coordinato. Orecchini a cerchio, forme provaci in vista e make-up curato: la popstar nello scatto è assolutamente in splendida forma.

Selena Gomez, il "segreto" del cambio look

Come ha fatto Selena a cambiare look tanto velocemente? La foto caricata nasconde un piccolo "trucco". Non ha fatto visita al parrucchiere come si potrebbe pensare, semplicemente ha rispolverato uno scatto del passato. L'obiettivo? Prepararsi all'estate con grinta e con stile. Nella didascalia del post ha infatti scritto: "Ricordo di quando ero bionda. Estate in arrivo! Tante cose eccitanti in arrivo!", lasciando intendere che presto lancerà i nuovi progetti su cui sta lavorando. Starà pensando anche di tornare al biondo platino? L'unica cosa certa è che in qualsiasi versione è sempre meravigliosa.