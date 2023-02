Santiago in versione punk: il figlio di Belén si traveste con parrucca nera e occhiali di borchie È Carnevale, è tempo di travestimenti: Santiago si è trasformato in un cantante punk.

A cura di Giusy Dente

Veronica Cozzani, la mamma di Belén Rodriguez, ama trascorrere il suo tempo coi nipotini e condividere con fan e follower alcuni momenti di vita quotidiana e familiare. La showgirl argentina ha avuto due figli: Santiago è nato dal matrimonio con Stefano De Martino, la piccola Luna Marì dalla breve relazione con Antonino Spilalbese. Entrambi i bimbi vengono spesso coinvolti in video e foto. Sembra che ultimamente stiamo trascorrendo molto tempo con la nonna, che dopo aver mostrato il look rosso fuoco di San Valentino della piccola di casa, ha mostrato anche l'outfit carnevalesco del primogenito.

Santiago si traveste

Sarà l'aria carnevalesca o semplicemente un po' di sana follia e creatività, ma per la nuova giornata di scuola pare che Santiago abbia scelto un look particolarmente stravagante. Non è nuovo all'utilizzo di parrucche. La scorsa estate lo abbiamo visto in versione selvaggio, irriconoscibile coi capelli lunghissimi. Stavolta, le foto del nuovo look arrivano dai social di nonna Veronica Cozzani.

La mamma di Belén Rodriguez è molto attiva sui social e sono proprio i nipotini i protagonisti indiscussi di foto e video. Stavolta ha immortalato il momento in cui il maggiore sale sull'autobus, forse per andare a scuola. Impossibile non notare il suo abbigliamento originale. Sulla testa spicca una parrucca con capelli nero corvino e sul viso l'accessorio che cattura l'attenzione sono gli occhiali borchiati.

Leggi anche Santiago diventa modello: il figlio di Belén testimonial del brand di moda della mamma

Il modello a mascherina (in vendita a pochi euro su alcuni siti di accessori per travestimenti) copre interamente gli occhi ed è impreziosito da dettagli appuntiti color argento su tutta la superficie. Santiago sembra una star punk e chissà se in vista della domenica di Carnevale ha anche altri costumi stravaganti da sfoggiare.