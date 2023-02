Sanremo 2023: cosa indosseranno cantanti e conduttori nella prima puntata del Festival Tra poche ore partirà la 73esima edizione del Festival di Sanremo: cosa indosseranno i protagonisti, dai presentatori agli ospiti, fino ad arrivare ai Big? Ecco tutte le anticipazioni.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochissime ore all'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo e tutto sembra essere pronto per dare il via "col botto" all'evento più atteso dell'anno della tv italiana. Durante la prima serata Amadeus verrà affiancato non solo da Gianni Morandi ma anche da Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che debutterà nei panni di co-conduttrice. Sul palco dell'Ariston si esibiranno 14 dei Big in gara e non mancheranno gli ospiti speciali, da Mahmood e Blanco, i vincitori dello scorso anno, a Roberto Benigni, fino ad arrivare ai Pooh e ad Elena Sofia Ricci. Cosa indosseranno i protagonisti della puntata inaugurale? Ecco tutte le anticipazioni sui loro. look.

Cosa indosserà Chiara Ferragni per la prima serata

La più attesa della prima serata di Sanremo è in assoluto Chiara Ferragni. Dopo la giacca rossa Dior sfoggiata in conferenza stampa, probabilmente anche sul palcoscenico dell'Ariston si affiderà alla Maison francese guidata da Maria Grazia Chiuri. Potrebbe dunque dare spazio ad abiti eleganti e sensuali con qualche tocco principesco ma di certo non rinuncerà a qualche dettaglio audace, dalle maxi scollature alle trasparenze. Stando a quanto rivelato da Sandro Pirrotta, ospite a Citofonare Rai2, Chiara avrebbe fatto ricamare i nomi degli haters sul vestito che indosserà durante il monologo dedicato proprio alla violenza sui social. Il dettaglio confermerebbe la scelta della Maison Dior, visto che anche nel giorno del matrimonio (quando a vestirla era stata ancora la Chiuri) aveva fatto personalizzare l'abito con parole e frasi per lei significative.

Chiara Ferragni in Dior alla conferenza stampa

I look di Amadeus, Gianni Morandi, Mahmood e Blanco

Il presentatore Amadeus continuerà ad affidarsi a Gai Mattiolo, dunque probabilmente darà ancora spazio ai classici smoking su misura ma con qualche tocco sparkling sulla giacca. Gianni Morandi, invece, si affiderà a Giorgio Armani, che per la prima serata ha realizzato per lui due diversi smoking con giacca in velluto. Cosa dire degli ospiti? Elena Sofia Ricci punterà sull'eleganza senza tempo di Giorgio Armani ma i più attesi dai fashion addicted sono Mahmood e Blanco. Dopo aver dimostrato di essere icone genderless e libere lo scorso anno, ritorneranno a calcare il palcoscenico dell'Ariston con la loro Brividi. Il primo probabilmente rimarrà fedele alle silhouette oversize che da tempo contraddistinguono il suo stile, Riccardo Fabbriconi darà spazio all'esuberanza con un look firmato Dolce&Gabbana.

Leggi anche I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 per la prima volta: la formazione originale e i nuovi componenti

Amadeus e Morandi in conferenza stampa

Da Anna Oxa a Elodie, gli abiti dei Big a Sanremo 2023

A rendere lo spettacolo unico non possono che essere i Big in gara, i veri protagonisti della serata. Ad aprire le danze sarà Anna Oxa, da lei ci si aspetta qualche "colpo di testa" glamour e originale, visto che ha sempre dimostrato di essere una trasformista e un'artista camaleontica. Stando alle indiscrezioni, avrebbe scelto da sola dei look firmati Dolce&Gabbana. Marco Mengoni, seguito dallo stylist Lorenzo Posocco, vestirà Versace come sul green carpet, mentre Ariete dovrebbe affidarsi al brand di Gilda Ambrosio The Attico. Dopo il debutto di ieri col sensuale abito cut-out in latex, Elodie probabilmente punterà ancora su qualcosa di super sensuale (forse realizzato per lei da Donatella Versace).

Gianluca Grignani in conferenza stampa

Ultimo e Mara Sattei, cosa indosseranno i cantanti in gara

Ultimo e Leo Gassmann si sono affidati entrambi a Emporio Armani, mentre Mara Sattei preferirà un look Couture della collezione Armani Privé. Mr. Rain vestirà GCDS, Gianluca Grignani John Richmond, i Coma_Cose Vivienne Westwood, mentre i Cugini di Campagna lasceranno spazio a zeppe e paillettes in stile anni '70 come da tradizione. Gianmaria, seguito dalla stylist Tiny Idols, punterà su un'estetica pulita con dei completi custom di MSGM. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per ammirare live tutti i look dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2023.