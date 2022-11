Sandali anche a novembre: lo ‘strappo’ alle regole nel look di Meghan Markle Nonostante sia autunno inoltrato Meghan Markle non rinuncia alle scarpe aperte, seguendo le tendenze delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

Stile ne ha sempre avuto, ma ora che è lontana dalla rigida etichetta reale Meghan Markle si sente libera di giocare con la moda e di sfoggiare uno stile più casual e glamour. La duchessa di Sussex è stata fotografata con quello che sembrava il più classico e chic dei look autunnali con un dettaglio glamour: sandali aperti anche in autunno inoltrato, come vogliono le tendenze!

Il look chic di Meghan Markle per l'autunno

La moglie del principe Harry è tornata sotto la luce dei riflettori per via del suo podcast, Archetypes, in cui confessa di aver provato a prendere la cittadinanza inglese. Nell'ultimo episodio l'ex attrice rivela anche come inizia le sue giornate: adora preparare la colazione per la famiglia e il pranzo per il piccolo Archie. La sua nuova vita californiana procede tra famiglia, lavoro e incontri: recentemente la life coach Kasiopia Moore-Watts ha pubblicato una foto in cui Meghan Markle sfoggia un look autunnale semplice e chic. La duchessa indossa pantaloni neri a vita alta con un top coordinato e un trench beige appoggiato sulle spalle. Per completare il look ha lasciato i capelli sciolti e lisci, pettinati con la riga al centro.

Meghan Markle, foto via Instagram @fabkasi

I sandali quest'anno si indossano anche in inverno

Ma la vera firma di stile della duchessa sono le scarpe: anziché le classiche pump ha optato per un paio di sandali con i listini sottili neri. È vero che l'autunno quest'anno è eccezionalmente mite un po' ovunque, ma è comunque una scelta insolita considerato che siamo a novembre e l'inverno è dietro l'angolo. Le passerelle, però, le danno ragione, proponendo sandali gioiello e scarpe aperte con il tacco anche per la stagione fredda. Il trucco? Indossarle con i calzini o con i collant velati, come fanno le star (Chiara Ferragni inclusa).