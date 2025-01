video suggerito

Saldi invernali 2025: dove si acquista di più e qual è la città italiana più spendacciona Come stanno andando i saldi invernali 2025? Confcommercio ha diffuso i suoi dati, rivelando che, se Firenze si è aggiudicata il titolo di "regina dello shopping", è a Milano che i clienti stanno spendendo di più.

A cura di Valeria Paglionico

Da diverse settimane sono partiti i saldi invernali 2025 in tutta Italia e sono moltissimi coloro che si sono dati allo shopping, andando alla ricerca del capo o dell'accessorio che desideravano da tempo ma a a un prezzo stracciato. Certo, non sempre le offerte proposte nelle settimane iniziali sono super convenienti (di solito non superano mai il 50% di sconto), ma è chiaro che si riesce comunque a risparmiare qualcosa rispetto al prezzo iniziale. Quali sono le regioni che, almeno al momento, hanno speso di più durante i saldi? A rivelarlo sono stati i dati diffusi dall'Ufficio Studi Confcommercio: ecco il risultato.

Quanto stanno spendendo gli italiani per i saldi di inizio anno

L'Ufficio Studi Confcommercio e Format Research hanno analizzato i numeri raggiunti fino ad ora dai saldi invernali 2025, facendo particolare attenzione all'impatto dei flussi turistici sull'andamento degli sconti. I risultati sono stati chiari: Firenze al momento è la città "regina dello shopping", detiene infatti il primato con il 40,1% dei negozi visitati da turisti sia italiani che stranieri. A seguirla ci sono Milano con il 36,3%, Roma col 34,4% e Napoli con il 32,1%. Altro dato importante rivelato dal report è quello sul valore degli scontrini. Se secondo le stile di Confcommercio, la spesa media in periodo di saldi di ogni famiglia italiana si sarebbe aggirata intorno ai 138 euro (per un giro di affari da 4,9 miliardi di euro), a Milano questi valori sono stati superati. Nel capoluogo lombardo, infatti, i clienti hanno speso in media 182 euro per ogni acquisto. Firenze si è classificata seconda con degli scontrini medi da 166 euro, a seguirla c'è Roma con 160 euro e infine Napoli con 105 euro.

Quali sono i prodotti più acquistati dai turisti stranieri in periodo di saldi

Quali sono, infine, i negozi più amati dai turisti internazionali? Stando ai numeri del report, Roma ha conquistato il primo gradino del podio con una clientela straniera del 32,1% sul totale. Milano ha raggiunto il 27,5%, Napoli il 25% e Firenze il 24%. I prodotti più amati dai turisti stranieri sono quelli firmati dai marchi italiani di Alta Moda (acquistati dal 55,6% dei clienti internazionali), seguiti da prodotti locali (25,1%) e da altri prodotti (19,3%). In generale, lo shopping tourism in periodo di saldi sta avendo effetti molto positivi sul fatturato delle aziende italiane, che registrano introiti tra il 44% e il 51% in più rispetto ai momenti dell'anno in cui non ci sono gli sconti.