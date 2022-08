Sabrina Ghio sposa Carlo Negri con l’abito corto: pizzo e maxifiocchi per le nozze in Puglia Minidress per lei, abito senza cravatta per lui: Sabrina Ghio e Carlo Negri e Sabrina Ghio si sono sposati e promettono un ricevimento da fiaba sabato.

L'ex ballerina di Amici Sabrina Ghio ha sposato il compagno Carlo Negri con rito civile. Le nozze si sono svolte il 25 agosto in Puglia, ma la coppia ha annunciato che per i festeggiamenti veri e propri bisognerà attendere sabato. Intanto però il lungo weekend del matrimonio è iniziato nel segno dello stile: la sposa ha cambiato due abiti nel corso della giornata, uno corto per la cerimonia in comune, e uno lungo per la cena con amici e parenti.

I due abiti da sposa di Sabrina Ghio

A giugno Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia. Adesso la coppia compie un altro passo importante: diventare marito e moglie. Carlo Negri e Sabrina Ghio si sono sposati in comune, mantenendo uno stile casual: lo sposo ha indossato un completo blu senza cravatta, lasciando sbottonato il primo bottone, mentre l'ex ballerina ha optato per un abito corto e aderente con le spalline sottili. La linea semplice del minidress bianco era impreziosito da un maxi fiocco sulla vita, come una vaporosa rosa di tessuto. Per completare il look, firmato Atelier Emé, la sposa ha scelto un paio di sandali con i listini sottili e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, acconciati in morbide onde. Accanto a lei c'era l'inseparabile figlia Penelope, damigella d'onore in bianco e con le trecce.

Sabrina Ghio in Atelier Emé

Gli sposi con i bracciali gemelli per il matrimonio

Dopo le nozze, la coppia ha festeggiato a Borgo Egnazia ballando la pizzica tutta la notte. La sposa si è cambiata d'abito per la cena, indossando un abito lungo in pizzo a balze color magnolia Atelier Emè. Gli sposi hanno poi mostrato su Instagram le foto delle fedi d'oro. Il dettaglio di lusso? I bracciali coordinati di Cartier: si tratta dell'iconico modello Love, che costa 7.200 euro! Come ci stupirà la coppia per le nozze il prossimo sabato?