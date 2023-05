Rumer Willis, le tenere foto prima e dopo il parto sono una lettera d’amore per la figlia Rumer Willis ha raccontato sui social l’esperienza del parto in acqua e i primi momenti vissuti con la figlia Louetta.

A cura di Beatrice Manca

Rumer Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis, ha da poco dato alla luce la figlia Louetta e sui social ha condiviso alcune foto molto intime per celebrare la sua prima Festa della Mamma. Su Instagram ha mostrato i momenti prima del parto in acqua affiancata dalla madre Demi Moore (un'orgogliosa nonna in bikini) e poi ha rivolto una lunga lettera alla figlia neonata.

Rumer Willis ha scelto di partorire in acqua

Nel carosello di foto condiviso su Instagram, Rumer Willis ha raccontato per immagini l'esperienza del parto: ha scelto di partorire in una vasca affiancata dalla madre Demi, dal compagno Derek Thomas e dalle sorelle, che ha ringraziato nel post. Tra le immagini si vede Rumer riposare sotto una coperta e poi abbracciare la madre sul bordo della vasca durante le contrazioni. "Ogni momento, ogni contrazione e tutto il dolore del parto: rifarei tutto mille volte per passare anche un secondo con te", ha scritto rivolgendosi alla figlia.

Demi Moore e Rumer Willis

La lettera d'amore di Rumer Willis alla figlia

Tra le foto più potenti ed emozionanti del carosello si vede Rumer nuda nella vasca da bagno insieme alla sua neonata, durante l'ora del bagnetto: "Ti ho aspettata e sognata per tutta la vita – ha scritto – hai cambiato la mia esistenza ed è un privilegio essere tua madre". Le immagini sono una celebrazione potente del corpo e della sua forza, senza filtri o accenti leziosi. "Non vedo l'ora di conoscerti, anche se mi sembra di conoscerti da tutta la vita. Appena sei nata ho detto: oh bimba, mi sei mancata".