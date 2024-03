Rose Villain festeggia l’uscita dell’album in bianco tra “buchi” sull’abito e maxi spacco È uscito Radio Sakura, il nuovo album di Rose Villain, e per celebrare l’evento l’artista ha organizzato un maxi party con amici e membri dello staff. Ecco chi ha firmato il candido abito con “buchi” e maxi spacco scelto per l’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain ha conquistato il grande pubblico durante la recente esperienza al Festival di Sanremo 2024: sebbene con la sua Click Boom non si sia aggiudicata il podio, la canzone risulta essere tra le più ascoltate del momento, tanto che continua a scalare le classifiche italiane. Oggi per l'artista è una giornata speciale: esce il secondo album della sua carriera intitolato Radio Sakura, un lavoro che simboleggia la sua "fioritura" dopo le atmosfere cupe del precedente Radio Gotham. Quale migliore occasione di questa per organizzare un maxi party con amici, colleghi e membri dello staff? Ecco cosa ha indossato la cantante per rendere l'evento speciale.

Rose Villain in total white

Ieri sera Rose Villain ha organizzato un maxi party a Milano per attendere con le persone care la mezzanotte, orario in cui sarebbe stato fuori il suo album Radio Sakura. Tra brindisi, balli scatenati e performance esclusive, prima tra tutte quella con l'amica Madame, la cantante ha ancora una volta lasciato trionfare il glamour. Già a Sanremo aveva mostrato la sua passione per la moda tra minidress tempestati di cristalli e catsuit con gli stivali incorporati, ma ieri, seguita ancora dalla fidata stylist Rujana Cantoni, ha letteralmente brillato. Complice il fatto che la festa era probabilmente a tema total white, ha scelto un candido abito bianco dai dettagli super femminili.

Rose Villain con Madame

Chi ha firmato l'abito "bucato" di Rose Villain

Rose Villain è "andata in bianco" per il lancio del suo nuovo album Radio Sakura. Per l'esclusivo party ha scelto un candido vestito firmato Off-White, per la precisione un modello lungo e asimmetrico con un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista, la scollatura monospalla e dei "buchi" sui fianchi esaltati da dettagli tubolari e imbottiti.

Rose Villain in Off-White

La cantante non ha rinunciato alla borsetta in tinta e ai tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps col cinturino gioiello di Christian Louboutin. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli legati in uno chignon alto e tiratissimo, "camuffando" così le punte azzurre diventate il suo tratto distintivo. Rose ha così dato l'ennesima prova di essere tra le artiste più fashion del panorama musicale contemporaneo.

Abito Off-White