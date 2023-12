Rose Villain a Sanremo Giovani 2023: lo smoking diventa sensuale con la gonna e i cuissardes Rose Villain parteciperà al Festival di Sanremo 2024 con il brano Click Boom. Ha annunciato il titolo ieri alla finale di Sanremo Giovani e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà all’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tutto sembra essere pronto per il Festival di Sanremo 2024: ieri sera Amadeus durante la finale di Sanremo Giovani ha annunciato i nomi delle tre nuove proposte, Clara, Santi Francesi e Bnkr44, che a partire dal prossimo febbraio calcheranno l'ambito palcoscenico dell'Ariston accanto ai 27 big in gara. Alla serata hanno partecipato anche questi ultimi, approfittandone per rivelare il nome del brano che presenteranno durante la kermesse canora. Oltre ad Annalisa e ad Alessandra Amoroso, tra le più attese c'era anche Rose Villain che, dopo aver partecipato lo scorso anno alla serata duetti in coppia con Rosa Chemical, quest'anno ha pensato bene di tornare al Festival da grande protagonista con la canzone Click boom.

Rose Villain parteciperà a Sanremo 2024 col brano Click boom e ieri sera ha dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà sul palco dell'Ariston. Se lo scorso anno con Rosa Chemical era diventata una regina gotica, ora ha mixato alla perfezione eleganza e glamour ma senza rinunciare al suo animo irriverente e rock. Ha puntato sul tradizionale smoking ma reinterpretandolo in chiave iper femminile. Sotto consiglio della stylist Rujana Cantoni, la cantante ha infatti indossato un abito giacca, un modello corto e avvitato con l'abbottonatura doppiopetto, abbinandolo alla classica camicia bianca portata con un papillon nero a contrasto. Il "farfallino" però era diverso dal solito: era fatto di pelle e a forma di fiore.

A rendere ancora più sensuale e femminile il look smoking sono state le scarpe: Rose Villain ha sfoggiato un paio di maxi stivali cuissardes di pelle nera, un modello con vertiginosi tacchi a spillo, volant sui lati e stringhe sulla parte posteriore che hanno lasciato in vista solo la parte alta delle cosce. La cantante non ha rinunciato ai capelli azzurri, ormai un tratto inconfondibile del suo stile, ma li ha "camuffati" portandoli legati in una coda di cavallo tiratissima che ha messo in risalto i lineamenti del viso e il make-up dai toni naturali. Insomma, Rose Villain sembra essere destinata a entrare nella lista di icone fashion di Sanremo 2024 col suo stile glamour e irriverente.