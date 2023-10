Rolex sempre meno richiesto nel second hand: i clienti preferiscono Cartier Il mercato dell’usato degli orologi Rolex sta subendo una diminuzione della domanda. Cresce invece quella per i modelli di Cartier, ecco perché.

A cura di Annachiara Gaggino

Un modello di Rolex

I Rolex second hand non attraggono più i collezionisti. Lo rivela un report di Bloomberg che ha evidenziato come il prezzo degli orologi di lusso nel mercato dell'usato continui a subire una frenata. Nel mese di settembre il valore dei segnatempo dell'azienda svizzera ha registrato una flessione negativa pari al -2,2% proseguendo uno scenario già da qualche tempo sfavorevole.

Il mercato degli orologi di seconda mano, cala anche Patek Philipp ma cresce Cartier

Ma non è solo Rolex a subire le conseguenze di un comparto sempre meno attraente per gli acquirenti. Anche altri marchi di lusso hanno registrato un calo nelle ricerche e nei prezzi degli orologi, come Patek Philipp e Tudor che hanno registrato un ribasso rispettivamente dell'1,8% e del 4,8%. Vanno meglio invece marchi come Cartier e Omega che hanno un prezzo più appetibile per il pubblico. La Maison di alta gioielleria che fa capo a Richemont ha ottenuto le migliori performace del settore, con un incremento del 2% nell'ultimo semestre. Il valore di vendita sul mercato preloved dei modelli entry-level dei due brand si aggira intorno alle 7500 sterline ed è più basso rispetto a quello a cui si possono trovare i pezzi sul mercato di prima mano. Il prezzo di modelli di Rolex e Patek Philipp di seconda mano, invece, supera quello della vendita al dettaglio, diventando poco attraente per il compratore.