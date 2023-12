Rita Ora ai British Fashion Awards 2023 veste low-cost: perché ha le spine da dinosauro sulla schiena Rita Ora è stata tra le grandi protagoniste dei British Fashion Awards 2023, in occasione dei quali ha portato la moda low-cost sul red carpet. In quanti hanno notato delle originali spine da dinosauro che le uscivano dalla schiena?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la Royal Albert Hall di Londra ha ospitato uno degli eventi più attesi dell'anno, i British Fashion Awards 2023, meglio noti come gli Oscar della Moda britannici. A trionfare è stato Jonathan Anderson, eletto Stilista dell'anno, ma ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere le numerose star che hanno sfilato sul red carpet con i loro look più eleganti e glamour. Se ad aggiudicarsi il titolo di regina di stile della serata è stata Amal Clooney col suo abito di paillettes scintillanti, a distinguersi per originalità è stata Rita Ora che, oltre a vestire low-cost, ha anche sfoggiato delle insolite spine da dinosauro lungo la schiena: ecco tutti i dettagli dell'outfit.

Dove acquistare l'abito nero di Rita Ora

Siamo sempre stati abituati a vedere abiti Couture o semplicemente griffati sui red carpet internazionali, ma Rita Ora ai British Fashion Awards 2023 ha deciso di andare in contro tendenza. Ha indossato un lungo abito nero firmato Primark, brand con cui collabora da diversi mesi, portando così per la prima volta la moda low-cost a un evento tanto glamour.

Rita Ora in Primark

Il modello a tubino dalla silhouette aderente, la cui particolarità sta nella maxi scollatura posteriore che lascia la schiena nuda, sarà presto in vendita negli store del marchio, ne varranno prodotte solo 500 repliche e il ricavato verrà devoluto a Breast Cancer Now. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? La cantante ha sfoggiato delle particolari spine da dinosauro argentate sulla spina dorsale.

Rita Ora con la spina dorsale di spine

Come è stata realizzata la spina dorsale da dinosauro

Rita Ora non è nuova ai dettagli originali nascosti nei suoi look, anzi, la spina dorsale in stile dinosauro è solo l'ultimo dei "colpi di testa" messi in atto sui red carpet internazionali. Lo scorso anno, ad esempio, si British Fashion Awards aveva sorpreso tutti "cancellando" le sopracciglia e trasformandosi in una sirena in carne e ossa. Ora è diventata ancora una volta la "cavia" di Isamaya Ffrench, truccatrice e creatrice di arte da indossare che sui social non ha esitato a ringraziarla per la disponibilità a incarnare le sue fantasie più audaci. Le protesi argentate hanno richiesto più di 3 ore di lavoro per essere realizzate e applicate sulla schiena ma, in compenso, l'effetto è stato incredibilmente realistico. Per metterle in risalto la cantante le ha abbinate a un look molto semplice,

La protesi realizzata da Isamaya Ffrench