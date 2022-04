Regina Elisabetta, cosa fare (e cosa è vietato) in un incontro con la sovrana Ogni aspetto della vita di corte è regolato da un preciso codice di comportamento, incluso un incontro – fortuito o programmato – con la regina Elisabetta.

A cura di Beatrice Manca

Certo, alla maggior parte di noi comuni mortali non capiterà mai di incrociare un membro della royal family, men che mai la regina Elisabetta in persona. Per i sudditi inglesi, invece, ogni tanto può accadere, per esempio durante le visite di William e Kate nelle scuole o negli ospedali, o durante i tour di Carlo e Camilla. Quest'anno poi è un anno particolarmente impegnativo: la regina, che compirà 96 anni il prossimo 21 aprile, celebra il Giubileo di Platino con una serie di eventi pubblici. In ogni caso, meglio farsi trovare preparati: ogni aspetto della vita di corte è regolato da un preciso codice di comportamento, incluso un incontro – fortuito o programmato – con Sua Maestà. Certo, anche il galateo di corte ammette eccezioni: sia Michelle Obama che il pilota Lewis Hamilton hanno commesso delle piccole gaffe in sua presenza.

1. Non si tocca la regina Elisabetta

Premessa: le regole di comportamento da osservare di fronte alla regina sono frutto di convenzioni e tradizioni consolidate, ma non ci sono leggi in materia e quindi al massimo si rischia una gaffe. La più famosa gaffeur fu Michelle Obama, che nel 2009 mise un braccio intorno alle spalle della regina. Un gesto spontaneo, avrebbe detto lei in seguito, fatto per sorreggerla visto che entrambe si stavano lamentando del dolore ai piedi per i tacchi. Tuttavia nessuno ha il permesso di toccare la regina, tranne che con una stretta di mano: ma solo se è la regina a offrire per prima la mano.

2. La regina non va chiamata per nome

I membri della famiglia reale non andrebbero mai chiamati per nome: la prima volta che ci si rivolge alla regina si usa l'appellativo "Your Majesty" e poi, nel corso della conversazione "Ma'am" (vedere The Crown per credere). Lo stesso vale per il resto della famiglia reale: la prima volta si usa la formula "Your Royal Highness", poi "Sir" o "Ma'am".

La Regina Elisabetta II davanti a Buckingham Palace

3. Non si danno le spalle alla regina Elisabetta

In generale, dare le spalle a qualcuno viene interpretato come un gesto di scortesia, e la regola vale specialmente per la regina. Mai girarsi (neppure per uscire dalla stanza) e mai arrivare dopo la regina. Si può lasciare la stanza, o la tavola, solo quando lo fa la sovrana. La regina detta i tempi: ci si siede quando si siede lei, si mangia quando mangia lei.

4. Occhio al "codice" della borsa della regina Elisabetta

La famosa borsetta della regina ha una precisa funzione: quando Elisabetta II la passa da un braccio all'altro significa che la conversazione è conclusa e bisogna congedarsi. Guai a trattenerla!

Elisabetta II con la celebre borsetta

5. L'inchino alla regina è obbligatorio

La prima cosa da fare, al cospetto della regina, è inchinarsi: ci sono vari modi di fare la riverenza, ma almeno un cenno del capo e delle spalle è considerato obbligatorio. Lo stesso vale per i membri della famiglia reale.

6. Bisogna rispettare il turno di parola

Se mai vi trovaste di fronte alla regina o a tavola con lei, mordetevi la lingua: dev'essere la sovrana a rivolgersi a voi per prima. Solo a quel punto potrete rispondere, ma senza forzare la conversazione e senza fare domande personali. A tavola c'è un preciso ordine di conversazione: Elisabetta II si rivolge alla persona seduta alla sua destra durante la prima portata, per poi passare a chi siede alla sua sinistra. Durante una cena il pilota Lewis Hamilton si fece rimproverare per aver "anticipato" il suo turno.

7. Evitare i selfie con i reali

La regina non ama i selfie e li considera ‘spiacevoli', quindi non tirate fuori lo smartphone in sua presenza. Qualcuno negli anni è riuscito a strapparle un selfie, ma rigorosamente all'aperto: non si possono fotografare gli interni di Buckingham Palace.