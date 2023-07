Regina Camilla, perché non avrà uno “stipendio” come il principe Filippo Camilla ha preso il posto del principe Filippo nei panni di consorte di un sovrano ma, a differenza di quest’ultimo, a lei non è stato assegnato uno stipendio parlamentare: ecco per quale motivo.

Camilla Parker Bowles è diventata la nuova regina d'Inghilterra al fianco di Carlo III, il marito che ha preso il posto della defunta madre Elisabetta II a partire da settembre 2022. Sebbene inizialmente fosse solo "regina consorte", oggi è sovrana a tutti gli effetti, tanto da aver partecipato anche alla solenne cerimonia di incoronazione che si è tenuta a inizio maggio a Westminster. Il dettaglio che in pochi sanno è che, a differenza dei coniugi dei precedenti monarchi, primo tra tutti il principe Filippo, lei non riceverà uno "stipendio" dal Parlamento britannico: ecco cosa è accaduto ai vertici dello stato inglese.

Quanto percepiva il principe Filippo

Il principe Filippo, ovvero colui che ha preceduto Camilla nei panni di consorte di un sovrano, riceveva dal Parlamento britannico un indennizzo pari a 360.000 sterline all'anno, una sorte di stipendio per le sue attività al fianco della monarca (a cui andavano aggiunti alcuni guadagni extra come quelli legati al merchandising firmato Buckingham Palace). Anche nel momento in cui si è ritirato a vita privata nel 2017 non ha smesso di percepire quella cifra. La rendita in questione, però, non è mai stata trasferibile, si sarebbe dovuta emanare una legge ad hoc perché la nuova regina la ereditasse (cosa che non è mai avvenuta).

Da chi viene pagata Camilla

Per la nuova regina Camilla le cose sono decisamente diverse rispetto al principe Filippo: da quando è salita sul trono non riceve nessuno "stipendio" parlamentale, le sue attività sono totalmente finanziate dal Sovereign Grant, un contributo pubblico pagato alla Corona in cambio di una percentuale dei ricavi del Crown Estate. Il Sovereign Grant riuscirebbe a coprire tutte le spese della monarca, anche quelle extra come i viaggi in patria e all'estero. L'unico piccolo "inconveniente"? A differenza di Elisabetta II, Carlo e Camilla sono molto più dinamici, dunque non si esclude che le spese destinate ai viaggi siano destinate a salire. L'unica cosa certa è che Carlo è il re del risparmio e di sicuro riuscirà a tenere sotto controllo le finanze della monarchia.