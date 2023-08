Rania di Giordania è sporty per l’estate in famiglia: addio ai tacchi, indossa i sandali a carrarmato Rania di Giordania è tornata sui social con alcune foto della vacanza in famiglia, approfittandone per fare una dolce dedica ai figli. Niente abiti principeschi e tacchi alti, ha preferito un look casual ma allo stesso tempo glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Al termine di un anno ricco di impegni e apparizioni pubbliche anche i Royals d'Europa si sono concessi qualche settimana di vacanza. Se da un lato i Windsor preferiscono ritirarsi a vita privata per tutta l'estate, gli spagnoli capitanati da Felipe VI e Letizia Ortiz continuano a incontrare i sudditi anche durante il tradizionale viaggio alle Baleari con le figlie. Nel mezzo ci sono Rania di Giordania e re Abdulla II che, dopo una breve pausa dai social, sono tornati a postare per documentare le giornate in famiglia trascorse lontani dai riflettori. La regina, in particolare, ne ha approfittato per fare una dolcissima dedica ai figli: ecco cosa ha dichiarato.

La dolce dedica di Rania ai figli

La famiglia reale di Giordania è stata al centro dell'attenzione dei media negli ultimi mesi, il motivo? Ha organizzato ben due Royal Wedding da marzo a oggi, il primo della principessa Iman con Jameel Alexander Thermiotis, il secondo del principe ereditario Hussein con la principessa Rajwa Al-Hussein. Ora Rania e re Abdulla II hanno deciso di passare l'estate con i due figli minori, Hashem e Salma, e sui social, per la precisione sul profilo ufficiale della regina, hanno postato alcune dolci foto delle vacanze in famiglia con tanto di didascalia "I momenti migliori sono sempre con voi". Perché gli altri due principi giordani hanno dato forfait? Essendo le loro prime vacanze da sposati, hanno preferito trascorrerle in coppia.

Sandali Prada

Il look comodo della regina Rania

Al di là della dolce didascalia che accompagna il post, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato anche il look vacanziero di Rania di Giordania. Niente abiti principeschi, pizzi e tacchi a spillo a cui aveva abituato i fan, la regina ha lasciato spazio alla comodità e allo stile dark. Nelle foto di famiglia ha puntato sul total black abbinando una gonna a tubino alla caviglia a un gilet sportivo in tinta a maniche corte e con la zip frontale di Louis Vuitton. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con la suola bassa e a carrarmato di Prada, modello perfetto per passeggiare a lungo senza rinunciare al glamour. Rania non è forse impeccabile anche in versione cozy?