Rajwa al Saif ‘copia’ gli orecchini alla suocera Rania di Giordania: la strategia dei look simili La principessa Rajwa al-Saif spesso si ispira alla suocera nelle sue scelte di stile. La prova? Ha gli stessi orecchini, ma di colore diverso.

A cura di Beatrice Manca

Rajwa al Saif e Rania di Giordania, foto di archivio

Quest'anno la casa reale di Giordania ha avuto un posto speciale sotto i riflettori per via di un doppio royal wedding: prima è stata la volta della principessa Iman, poi quella dell'erede al trono, il principe Hussein che ha sposato Rajwa al-Saif. La nuova principessa di Giordania, laureata in architettura, si è guadagnata di diritto un posto tra le reali più eleganti d'Europa. Il suo modello? La suocera Rania di Giordania, la regina famosa per il suo stile raffinato che coniuga tradizione araba e couture occidentale. Non a caso, molti dei look di Rajwa si ispirano a quelli della regina e la scelta non è affatto casuale.

Gli orecchini più amati dalle reali

I novelli sposi Rajwa al Saif e Hussein sono rientrati da poco dalla luna di miele e hanno ripreso gli impegni ufficiali. Lo scorso weekend hanno partecipato insieme alle nozze di Talal Saleh, figlio della principessa Alia, e alcune foto sono trapelate sui social. In una si vede la principessa con un abito nero drappeggiato e i lunghi capelli castani sciolti. Ma c'è un dettaglio particolarmente significativo: gli orecchini pendenti blu con pietre preziose montate come ali di farfalle. Si tratta di un modello realizzato dal designer di gioielli Simon Webster con quarzo e pavé di diamanti neri dal nome "Love Me, Love Me Not".

Rania di Giordania con orecchini Simon Webster

Perché Rajwa al-Saif si ispira a Rania di Giordania

Ma questi orecchini sono interessanti anche per un altro motivo: la suocera Rania ne possiede un paio uguali, ma in quarzo rosa. Non è la prima volta che le due royal vestono uguali o con abiti simili: poche settimane fa hanno sfoggiato look simili in total denim blu. Non è una scelta casuale: Rajwa al-Saif, in modo molto sottile e delicato, vuole dimostrare che sta ‘seguendo' le orme della regina e si sta preparando al ruolo che un giorno sarà suo. La prima lezione, quella di stile, è stata brillantemente appresa.