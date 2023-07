Rania di Giordania coi sandali platform, Rajwa Al Saif in denim: è sfida di stile tra suocera e nuora I reali di Giordania sono volati in America per il Sun Valley Summit e hanno posato al completo per degli scatti social. La regina Rania e la principessa Rajwa si sono sfidate a colpi di stile: ecco cosa hanno indossato suocera e nuora.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family di Giordania è volata negli Stati Uniti per alcuni eventi istituzionali e a documentare tutto sui social è stata la regina Rania, che sul suo profilo personale ha pubblicato una foto in compagnia del marito, il re Abdullah, il principe ereditario Hussein e sua moglie, la principessa Rajwa. I quattro hanno partecipato al Sun Valley Summit a Idaho ma ad attirare le attenzioni sono state le due donne reali, che ne hanno approfittato per sfidarsi "a colpi di stile" tra zeppe, accessori griffati e capi in denim: ecco cosa hanno indossato per il loro primo appuntamento ufficiale da suocera e nuora.

Rania di Giordania, regina con le zeppe

Rania di Giordania viene considerata una delle regine più glamour d'Europa e, tra look total pink e collane "anti-malocchio", negli ultimi mesi è riuscita a dettare legge in fatto di stile. Per il summit in compagnia della nuora è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan. Ha puntato sull'eleganza di Chloé, indossando un adorabile abito midi in blu navy, un modello avvitato, con la gonna scampanata e le maniche corte a campanella. Per completare il tutto ha scelto una borsetta in pelle color tabacco di Loro Piana, anche se a fare la differenza sono state le scarpe. Niente tacchi a spillo, la regina ha preferito dei sandali platform firmati See by Chloé, dando l'ennesima prova del fatto che le zeppe sono amatissime dalle reali (Letizia di Spagna prima di tutte).

Rania di Giordania in Chloé

La principessa Rajwa segue il trend del total denim

Avevamo lasciato la principessa Rajwa di Giordania meravigliosa in bianco al matrimonio con l'erede al trono Hussein, oggi la ritroviamo in vesti ufficiali accanto alla suocera Rania. Essendo un evento non eccessivamente formale, ha avuto la possibilità di dare spazio al glamour.

Leggi anche Rania di Giordania al matrimonio del figlio Hussein: perché si è vestita di nero alla cerimonia

La principessa Rajwa di Giordania in Maison Alaïa

Ha seguito il trend del total denim con un look di jeans firmato Maison Alaïa: ha abbinato un body incrociato col cappuccio a una gonna lunga e scampanata decorata con una maxi cintura intorno al punto vita. Non è mancato un ulteriore tocco griffato: la Saddle Bag di Dior in total black. Chi tra nuora e suocera si aggiudica il titolo di regina di stile della mattinata?