Rania di Giordania con la scamiciata a righe: sfida la superstizione con la collana anti-malocchio Rania di Giordania ha presenziato al Queen Rania Award for Excellence in Education e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look glamour. Abito chemisier, tacchi e collana anti-malocchio: ecco tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Rania di Giordania viene ormai considerata una delle reali più glamour al mondo e non sorprende che ad ogni apparizione pubblica riesca a dettare legge in fatto di stile. Al matrimonio del figlio ha stravolto le regole di dress code vestendosi di nero, successivamente ha festeggiato il suo anniversario di nozze con un look dall'animo vacanziero, mentre per consegnare i diplomi agli studenti della scuola internazionale di Amman ha preferito uno sbarazzino total pink. Ieri ha partecipato a un alto evento speciale, la cerimonia del Queen Rania Award for Excellence in Education che ogni anno premia coloro che hanno lavorato attivamente per sostenere il settore dell'educazione in Giordania: ecco cosa ha indossato per la cerimonia.

L'abito chemisier della regina Rania

Ieri la regina della Giordania ha consegnato il Queen Rania Award for Excellence in Education e ne ha approfittato per sfoggiare l'ennesimo look all'insegna del glamour.

Rania di Giordania con la chemisier

Ha indossato un maxi abito firmato Brandon Maxwell, un modello a chemisier decorato all-over con delle righe verticali bianche e blu. Ha la gonna lunga e scampanata, le maniche a tre quarti a palloncino, la silhouette avvitata ed è perfetto per aggiungere un tocco chic agli ultimi giorni di primavera. Per completare il tutto la sovrana ha aggiunto un accessorio dal mood etnico, una cintura alta decorata con dei disegni geometrici in tinta, e un paio di pumps col tacco a spillo in camoscio blu cobalto.

Rania di Giordania con la collana-amuleto

A fare la differenza nell'outfit di Rania di Giordania è stato un accessorio in particolare che di certo in molti avranno già notato: al collo ha sfoggiato una collana firmata Nikos Koulis decorata con un occhio azzurro con le ciglia di diamanti. Si chiama Evil Eye Necklace e raffigura un nazar, ovvero un amuleto arabo che offre protezione dal malocchio.

Collana Nikos Koulis

Letteralmente nazar significa "vista", "sorveglianza" e fa riferimento a un occhio sempre vigile contro invidia e cattiva sorte. Insomma, la regina sembra essere non poco superstiziosa, tanto da aver nascosto un piccolo amuleto nel look scelto per la cerimonia di premiazione da lei stessa istituita.