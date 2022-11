Raf Simons chiude il suo marchio dopo 27 anni: cosa farà ora Lo stilista belga ha annunciato su Instagram la chiusura del brand omonimo Raf Simons: “Un viaggio straordinario”

A cura di Beatrice Manca

"La collezione Primavera/Estate 2023 sarà la conclusione di un viaggio straordinario durato 27 anni". Con queste parole lo stilista Raf Simons chiude per sempre il suo omonimo brand. Lo stilista belga, classe 1968, oggi è co-direttore creativo di Prada: l'annuncio ha sollevato una serie di rumors e speculazioni su un suo possibile futuro come stilista della casa di moda milanese.

Chi è Raf Simons

Raf Simons, 54 anni, è stato direttore creativo di Jil Sander, Christian Dior e Calvin Klein. Nel 1997 ha lanciato la linea maschile che porta il suo nome, ereditando la tradizione degli stilisti belgi come Ann Demeulemeester, Dries Van Noten e Dirk Bikkembergs. Lo stile minimal e concettuale di Raf Simons è un po' l'evoluzione del lavoro del collettivo The Antwerp Six: rigore, pulizia delle linee, studio dei volumi, dettagli e materiali inattesi.

Raf Simons collezione Autunno/Inverno 2018–2019

Il futuro di Raf Simons

Dal 1º aprile 2020 Raf Simons è direttore co-creativo di Prada, insieme alla fondatrice Miuccia Prada: il loro dialogo stilistico è senz'altro una delle novità più significative e apprezzate degli ultimi anni. C'è chi già pensa a un futuro di Raf Simons come stilista esclusivo di Prada, ma è presto per dirlo: dallo stilista nessun commento sui progetti futuri.

Leggi anche Prada sfila a Milano e porta le canottiere in passerella: il minimalismo diventa glamour

Raf Simons e Miuccia Prada

L'annuncio della chiusura della linea Raf Simons è arrivato a sorpresa con un post su Instagram: "Mi mancano le parole per spiegare quanto sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto. Sono grato per il supporto del mio team, dei collaboratori, della stampa, dei buyer, dei miei amici e della mia famiglia e dei fan”.

Molti colleghi hanno subito risposto celebrando il grande lavoro di questi anni: "Grazie per la rivoluzione e per l'ispirazione – ha scritto Matthieu Blazy di Bottega Veneta – Sono così orgoglioso di essere un tuo allievo".