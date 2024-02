Quanto valgono le collane e gli anelli di Angelina Mango a Sanremo 2024 Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il suo brano La Noia. In quanti hanno notato le collane e gli anelli total gold che hanno arricchito i suoi look da palcoscenico? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024: con il brano La Noia ha letteralmente spopolato, battendo i "rivali" sul podio in finalissima, Annalisa e Geolier, e alzando al cielo l'ambito premio con il leone e la palma. Ha fatto ballare tutta la platea dell'Ariston, ha lasciato esplodere tutta la sua energia sul palco e ha aggiunto un tocco di originalità e di colore a un evento dominato dai look total black. Non sono passati inosservati i gioielli che hanno reso ogni outfit ancora più scintillante, dalle collane portafortuna ai multi anelli portati su entrambe le mani: quanto valgono e chi li ha firmati?

Chi ha firmato i gioielli di Angelina Mango a Sanremo 2024

Per la sua prima fortunata esperienza sanremese Angelina Mango si è affidata allo stylist Nick Cerioni, che per lei ha pensato a una serie di abiti variopinti firmati Etro by Marco De Vincenzo.

Angelina Mango in Etro

L'abito con la coda per il debutto, il minidress col cappuccio per la seconda esibizione e l'outfit a effetto nudo per l'omaggio al padre nella serata cover: la cantante ha mixato glamour e stile hippie chic, aggiungendo anche una cascata di gioielli scintillanti a ogni completo. Al di là delle collane di perline (omaggio al testo della canzone) e dei ciondoli portafortuna, dal simbolo delle corna ai peperoncini, Angelina ha indossato dei preziosi firmati Atelier VM.

Angelina con i gioielli Atelier VM

Gli anelli e le collane gold di Angelina Mango

I gioielli firmati Atelier VM indossati da Angelina sono tutti in oro giallo 18kt e hanno sempre aggiunto un tocco scintillante ai suoi outfit. Il filo doppio e gold che ha portato al collo è la collana Milano, un modello dallo stile elegante e raffinato che prende forma sul corpo (prezzo 1.200 euro).

Atelier VM, collana Milano

L'anello più originale è il New York in oro giallo 9kt, la cui particolarità sta nel fatto che può essere indossato sia alla falange che al dito. Realizzato artigianalmente con la tecnica della fusione a cera persa, è un mix di raffinatezza e audacia (e costa 280 euro).

Atelier VM, anello New York

Angelina ha poi aggiunto una cascata di fedine preziose, dall'anello Jolly in smalto bordeaux da 170 euro all'anello Dea da 135 euro, fino ad arrivare alla Fedina, iconico nella sua semplicità (95 euro). Insomma, Angelina ha dimostrato di amare gli scintillii ma di sapersi distinguere dalla "massa": tra i molti che hanno scelto gioielli in oro e diamanti da migliaia di euro, lei ha preferito un brand low-cost che è riuscito a lasciare emergere il suo animo sbarazzino.

Angelina Mango con gioielli Atelier VM