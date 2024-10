video suggerito

Quali sono i 100 brand che valgono di più al mondo: tre aziende italiane tra i marchi top Come ogni anno la classifica dei "Best Global Brands" ha raggruppato le 100 aziende che valgono di più al mondo: tre i brand italiani presenti in classifica.

A cura di Arianna Colzi

Come ogni anno dal Duemila, Interbrand, società di consulenza di fama internazionale, ha stilato la sua Best Global Brands, una classifica annuale che fotografa il valore di 100 aziende di tutto il mondo. A dominare la classifica c'è Apple: la società di Cupertino è in testa alla lista dei brand dal valore più alto, tuttavia per la prima volta in tanti anni di storia, l'azienda ha registrato un calo nel suo valore del 3%. Oltre ad Apple, il podio è occupato da altre due Big Tech come Microsoft e Amazon, seguito da Google che occupa il primo gradino fuori dal podio. Scopriamo quali sono, invece, i brand italiani che valgono di più.

Louis Vuitton primo tra i brand di moda

Il primo brand di moda e del lusso che troviamo scorrendo la classifica è Louis Vuitton (11esimo), mentre per trovare un'azienda italiana dobbiamo scendere fino alla 41esima posizione dove troviamo Gucci. Il brand sicuramente sta attraversando un periodo di transizione, anche a livello di Direzione Creativa, culminato con l'arrivo del nuovo CEO, nominato negli scorsi giorni, l'italiano Stefano Cantini. L'azienda, lo ricordiamo, è di oggi di proprietà di uno dei conglomerati del lusso più potenti al mondo, Kering, ma il brand è nato e cresciuto in Italia. Altro ottimo risultato per un'azienda italiana è testimoniato dal 62esimo posto di Ferrari, che viene premiato come Top rising brand, registrando un +21% in termini di valore.

I nuovi marchi che sono entrati in classifica

Ottimo risultato anche per Prada, che si posiziona nella classifica all'83esima posizione, registrando una crescita del +14%: insieme ad Hermès è il brand che ha registrato il maggior rialzo di quest'anno. In linea generale a trionfare sono i brand del lusso che continuano a crescere nonostante un periodo difficile, soprattutto nel settore moda. Non mancano anche quest'anno le new entry come Ranger Rover (96esima), Jordan (99esima), primo brand legato a una singola persona a entrare in classifica. e Pandora (91esima): miglior posizionamento per una new entry, invece, è quello di Nvidia, azienda che produce dei processori grafici per il mercato ludico e professionale.