Pharrell Williams diventa un omino Lego nel film che racconta la sua vita Previsto in sala per ottobre 2024 il biopic sul Direttore Creativo della linea maschile di Louis Vuitton sarà realizzato in modo animato in collaborazione con la famosa azienda mattoncini danese. Sulla locandina si vede già qualche riferimento alla sua prima collezione con la Maison francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pharrell Williams alla sfilata di Louis Vuitton Autunno/Inverno 2024-25

La vita di Pharrell Williams diventerà un biopic. Ma l'artista più eclettico e originale del momento non poteva accontentarsi del classico film biografico, così il direttore creativo del menswear di Louis Vuitton, che sta già ridefinendo i codici stilistici della storica Maison ammiraglia di LVMH, ha scelto di realizzare una pellicola animata assieme a Lego che si intitolerà Piece by Piece. L'opera sarà realizzata dal suo collettivo creativo e casa discografica I am OTHER con la collaborazione della casa di produzione Focus Features.

La locandina del film su Pharrell Williams

Il film su Pharrell Williams

L'uscita del film è prevista per il prossimo 11 ottobre ed esplorerà la vita e il percorso creativo del designer del momento. Dal suo debutto nel panorama musicale, fino all'approdo nell'Olimpo della moda dopo la nomina a Direttore Creativo di Louis Vuitton, la vita di Pharrell Williams è sicuramente un'avventura da raccontare. Nella locandina svelata sul profilo Instagram Focus Featurs si vede che il personaggio dell'artista è vestito con un abito caratterizzato dal Damier "pixelato", protagonista indiscusso della sua sfilata di debutto sul Pont Neuf a Parigi durante la Fashion Week dello scorso giugno. Non si conoscono ancora i dettagli del progetto, ma si può immaginare che quella tra Pharrell Williams e Lego possa essere molto più che una liaison singola e che, probabilmente il progetto coinvolgerà in maniera più ampia l'azienda di giocattoli. A riguardo, Peter Kujawski, presidente di Focus Features ha detto:

Pharrell è un vero e proprio pioniere la cui influenza nella musica, nell’arte e nella moda plasma continuamente la cultura globale con un innegabile senso di gioia. In collaborazione con l’inimitabile Morgan Neville e con l’illimitata creatività del marchio Lego, il suo spirito visionario prende vita in un modo del tutto unico ed edificante. Spingerà tutti a ballare, cantare e usare la propria voce per costruire il mondo che vogliono vedere, mattoncino per mattoncino e pezzo per pezzo.