Perché Rania di Giordania ha indossato un velo bianco per incontrare il Papa Il re e la regina di Giordania hanno incontrato Papa francesco a Roma: il look bicolore di Rania ha attirato l’attenzione. Si tratta di uno strappo al protocollo?

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La regina Rania di Giordania è arrivata a Roma insieme al marito, re Abdullah, per incontrare Papa Francesco. Il colloquio, durato circa 25 minuti, ha toccato il tema dei profughi e dei migranti. Il Papa ha anche ringraziato il sovrano per il ruolo di protettore dei luoghi santi e per l’accoglienza offerta ai migranti. La sovrana, indiscussa icona di stile, ha scelto un tubino black&white con cintura e polsini a contrasto, coprendo il capo con un velo bianco. Un look bicolore che ha attirato l'attenzione: perché non vestirsi interamente di bianco o di nero, come le altre sovrane?

Rania di Giordania incontra il Papa con l'abito bianco e nero

La sovrana ha da poco compiuto 52 anni ed è universalmente considerata una delle donne più eleganti al mondo. Per l'udienza in Vaticano ha scelto un tubino nero del brand Diamondogs con maniche lunghe e orlo al ginocchio, come vuole il protocollo. L'abito era impreziosito da polsini bianchi a contrasto e da una cintura con un fiocco bianco arricciato. Ha poi completato il look con un paio di scarpe con il tacco nere Jennifer Chamandi e una clutch di Dior nera: una scelta sofisticata e chic.

Rania di Giordania con un abito Diamondogs

Perché Rania di Giordania ha indossato un velo bianco

Il dettaglio che ha stupito tutti però è stata la scelta del velo bianco, abbinato ai dettagli del vestito. Siamo infatti abituati a vedere le first lady vestite di nero dalla testa ai piedi e le regine in bianco, meno di frequente i due colori vengono mischiati. Per capire la scelta della regina ci viene in aiuto un'antica regola chiamata "privilegio del bianco": solo le regine cattoliche possono vestire di bianco come il Papa. La regola si applica quindi a Letizia e a Sofia di Spagna, a Mathilde del Belgio, a Charlène di Monaco e alla granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo, ma non alla regina Rania: questo spiega la scelta del tubino nero.

Rania di Giordania in udienza in Vaticano

Il protocollo vuole che le donna coprano il capo, ma non è esplicitamente richiesto il nero a tutti i costi: la regina Rania, per motivi personali e culturali, ha preferito il bianco, più luminoso e simbolo di pace. Non è la prima volta: anche nel 2013 la regina incontrò il Papa con un velo bianco sul capo abbinato a un rigoroso abito nero.