Rania di Giordania, regina di stile a 52 anni: nel nuovo ritratto ufficiale è vestita d’oro Simbolo di emancipazione e icona di stile, la regina Rania di Giordania compie 52 anni a fine agosto. La casa reale ha voluto anticipare i festeggiamenti condividendo un nuovo (splendido) ritratto.

A cura di Beatrice Manca

Il ritratto ufficiale della regina Rania per il 52esimo compleanno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I capelli castano dorato raccolti in morbide onde, il viso sorridente, il completo prezioso come un gioiello: nei nuovi ritratti diffusi per il suo compleanno, la regina Rania di Giordania è sempre più elegante e sofisticata. In realtà, la regina è nata il 31 agosto, ma la corte hashemita ha deciso di far partire i festeggiamenti in anticipo pubblicando tre nuovi ritratti della sovrana. Di recente i riflettori si sono accesi di nuovo sulla regina per via di un doppio royal wedding: a pochi giorni di distanza sono state annunciate le nozze della figlia, la principessa Iman, e del principe ereditario Hussein con Rawjwa al Saif, futura regina di Giordania.

Rania di Giordania, simbolo di emancipazione e stile

Nata in Kuwait da genitori palestinesi, Rania è diventata regina sposando nel 1993 il re ʿAbd Allāh II. A renderla famosa in tutto il mondo è stato il suo talento comunicativo e il suo senso dello stile: raffinata, moderna e dinamica, i suoi look sono ammirati come (e più) di quelle "colleghe" britanniche e spagnole. Il suo guardaroba, femminile e colorato, bilancia perfettamente il rispetto per la tradizione e il glamour internazionale. Il suo ruolo, però, non è mai stato solo di rappresentanza: è considerata tra le reali più influenti del Medio Oriente ed è un simbolo di emancipazione femminile. Ha intuito la grande potenza dei social network e condivide con i 7 milioni di follower le cause che le stanno a cuore o semplicemente la gioia dell'essere madre.

Il look dorato della regina Rania

Per festeggiare il suo 52esimo compleanno la casa reale ha diffuso tre diversi ritratti della regina. Rania di Giordania brilla con un completo in raso composto da una blusa damascata con un fiocco al collo e cintura, con pantaloni coordinati. Per il ritratto ha scelto il color oro, il più prezioso, simbolo universale di regalità: una scelta perfettamente in linea con le tendenze cromatiche di questo autunno.

La blusa di Rania di Giordania è firmata Erdem

Il look fa parte della collezione Pre Fall 2021 di Erdem, un brand londinese che testimonia un gusto non scontato per la moda. Camicia e pantaloni costano rispettivamente 1.190 e 1.250 euro. Escludendo gioiello e accessori, quindi, il look vale oltre 2.500 euro.

I pantaloni di Rania di Giordania sono firmati Erdem

La casa reale ha condiviso altri due ritratti della regina, dove indossa rispettivamente una veste blu a maniche lunghe e un abito traforato rosso e nero. Con due matrimoni in vista, la regina non potrebbe essere più felice: i festeggiamenti per il 52esimo compleanno si preannunciano di ottimo auspicio!