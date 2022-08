Rania di Giordania presenta la nuora Rajwa: chi è la futura (elegantissima) regina Lunghi capelli castani, una laurea in architettura e un indiscutibile senso della moda: ritratto di Rajwa al Saif, la promessa sposa dell’erede al trono di Giordania.

A cura di Beatrice Manca

Rania di Giordania e la futura nuora, foto via Instagram @queenrania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un altro royal wedding in arrivo e no, non stiamo parlando dell'Inghilterra. La regina Rania di Giordania ha annunciato il fidanzamento del suo primogenito, il principe Hussein, con Rajwa al Saif. Lunghi capelli castani, lineamenti delicati e un indiscutibile senso dello stile che ha già scatenato i paragoni con Kate Middleton: un giorno sarà lei la regina di Giordania. Solo poche settimane fa la regina Rania aveva annunciato le nozze della figlia minore, la principessa Iman: oggi è pronta ad accogliere in famiglia una "terza figlia" e sembra le abbia già regalato un prezioso gioiello per i ritratti ufficiali…

Rajwa al Saif e il principe Hussein, foto via Instagram @rhcjo

Rajwa al Saif e l'amore per la moda

Raijwa al Saif è nata a Ryadh nel 1994 ed è cresciuta in Arabia Saudita, per poi trasferirsi negli Stati Uniti dove ha completato gli studi di architettura a New York. Le prime foto ufficiali della coppia reale sono state condivise dalla regina stessa sui social e hanno fatto il giro del mondo: per lo scambio delle promesse Rajwa ha indossato una veste tradizionale bianca e un velo morbidamente drappeggiato sul capo, per rispettare la tradizione. Successivamente si sono moltiplicate le foto dei due in abiti più occidentali, dove si vede l'amore della futura regina per la moda: prima la futura sposa ha indossato un abito bianco a collo alto di Andrew Gn con le maniche a sbuffo, poi una preziosa gonna con fantasia acquerello del brand Sara Roka, abbinata a un paio di slingback celesti di Valentino. Ma il look che ha fatto impazzire i royal watcher è un abito blu plissettato di Costarellos con la cintura in vita: una scelta che a molti ha ricordato l'iconico abito blu scelto da Kate Middleton per annunciare il fidanzamento con il principe William.

Raiwa al Saif con un abito Costarellos, foto via Instagram @alhusseinjo

L'anello di findanzamento di Rajwa al Saif

I canali social della famiglia reale hanno pubblicato un video in cui si vedono alcuni momenti dello scambio ufficiale delle promesse, incluso l'anello che il principe Hussein ha donato alla futura sposa. Si tratta di uno spettacolare modello di Cartier con un diamante centrale dal taglio ovale incastonato tra due pietre più piccole. "Non credevo fosse possibile contenere così tanta gioia nel cuore – ha scritto la regina Rania su Instagram – congratulazioni al principe Hussein e alla sua bellissima sposa".

Leggi anche Il principino George compie 9 anni: con la polo celeste è identico a papà William

L’anello di fidanzamento dato dal principe Hussein a Rajwa al Saif

Pare che il legame tra le due donne sia già saldo e affettuoso: in una delle foto della coppia la fidanzata del principe indossa un paio di orecchini che appartengono alla futura suocera. Un regalo di nozze anticipato?