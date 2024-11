video suggerito

Perché per Melania Trump è fondamentale curare l’aspetto: “Dicevano che ero troppo magra” Per Melania Trump curare l’aspetto fisico serve a tutelare la salute mentale, a entrare in connessione con gli altri. È un insegnamento ricevuto dalla madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche settimane prima che Donald Trump, venisse eletto Presidente degli Stati Uniti d'America per la seconda volta, Melania Trump ha pubblicato la sua autobiografia. Era ottobre, la campagna elettorale era ancora in corso e nessuno sapeva che si sarebbe conclusa con la vittoria del tycoon: netta la sconfitta di Kamala Harris. Una volta appresa la notizia, l'imprenditore ha lasciato la tenuta di Mar-a-Lago per dirigersi a Palm Beach. Qui ha tenuto un discorso di ringraziamento rivolto non solo ai suoi elettori. "Ringrazio la mia bellissima moglie Melania, la first lady – ha detto dal palco – che è numero uno con il suo libro". Poi si è avvicinato e le ha dato un bacio. Nel libro, Melania Trump racconta i precedenti quattro anni alla Casa Bianca, la carriera da modella, il matrimonio con Donald Trump, il rapporto col figlio Barron. Parla anche di sua madre, da cui ha ereditato un insegnamento importante. "Ogni storia mi ha plasmato e mi ha reso la persona che sono oggi" si legge.

Il segreto della salute mentale di Melania Trump

Essere la first lady non è cosa da poco: richiede sicuramente dedizione, sangue freddo, equilibrio, intelligenza. Servono molte qualità per stare accanto al Presidente degli Stati Uniti d'America, per non farsi sconvolgere dal caos politico. Melania Trump si appresta a farlo per la seconda volta, nella sua vita. La donna, nel libro uscito il mese scorso, ha raccontato che tiene molto alla propria salute mentale, di cui ha imparato a prendersi cura indipendentemente dagli eventi che le capitano, da ciò che deve affrontare.

Melania Trump col marito

Nell'autobiografia dal titolo Melania, si lascia andare ai ricordi personali e scrive:

Le circostanze della vita ti plasmano in molti modi, spesso del tutto fuori dal tuo controllo: la tua nascita, l'influenza dei tuoi genitori e il mondo in cui cresci. Bisogna essere radicati nella propria identità e nei propri valori. Da adulto, arriva un momento in cui diventi l'unico responsabile della vita che conduci. Devi prenderti la responsabilità, abbracciare quella responsabilità e diventare l'artefice del tuo destino.

Lei è arrivata in America a 26 anni piena di speranze e con tanta fiducia in sé, una fiducia in qualche modo ereditata da sua madre, da cui ha ricevuto una rigida educazione, un'impostazione ben precisa. È stata Amalija Knavs, classe 1945, a insegnarle a prendersi cura di sé, dentro e fuori.

Melania Trump

Difatti racconta:

Il valore della cura di sé rimane un principio guida nella mia vita. Prendersi cura di sé è essenziale non solo per il benessere di una persona, ma anche per poter prendersi cura efficacemente degli altri. Mi ha instillato questa convinzione fin da piccola, insegnandomi l'importanza di prendersi cura del proprio aspetto prima di avventurarsi nel mondo. Se non mi prendo cura di me stessa, come posso sapere come prendermi cura degli altri?

Melania Trump

Sin da piccola, ha fatto suo l'insegnamento materno e ha sviluppato un'identità molto forte, diventando sempre più ordinata, organizzata, meticolosa in ogni cosa:

Ho imparato che, indipendentemente dalle circostanze o dalla compagnia in cui mi trovavo, la relazione più importante che potessi coltivare era quella con me stessa. Bisogna essere radicati nella propria identità e nei propri valori. Abbraccio la mia individualità e percorro con sicurezza la mia strada. "Ho capito che la vera felicità non si trova nei beni materiali, ma piuttosto nelle profondità della consapevolezza di sé e dell'accettazione di sé.

Questo carattere così forte l'ha aiutata anche quando veniva presa di mira per il suo aspetto: "Ero percepita come troppo alta e troppo magra".