Perché Olivia Dean ci piace così tanto: in un mondo costruito la sua estetica racconta qualcosa di più vero

Olivia Dean è la it girl del momento, ma perché piace così tanto? I suoi vestiti quasi cinematografici, la sua presenza scenica piena di energia e la sua spontaneità hanno conquistato la Gen Z e molti altri.

Olivia Dean in concerto a Copenaghen il 14 maggio in abito Miu Miu

Da circa un anno e mezzo a questa parte Olivia Dean è ovunque. La si vede sui social, apparire alle premiazioni, esibirsi in televisione, la si ascolta alla radio e, inevitabilmente, a un certo punto si finisce per chiedersi come sia successo. Perché ci piace così tanto Olivia Dean? La risposta probabilmente è nascosta nel titolo del suo ultimo album, The Art of Loving, un disco che ragiona sull’amore come qualcosa che si costruisce, si impara e si pratica, e non come un evento che semplicemente ci travolge. Un’idea che prende ispirazione da riflessioni culturali e letterarie che la cantante ha più volte citato, da Erich Fromm a bell hooks. Ma non è soltanto la musica. Non sono solo i testi che sembrano arrivare immediatamente a chi ascolta. È che tutto in lei dà l’impressione di essere spontaneo. In un panorama musicale in cui spesso il pop sembra trasformarsi in un gruppo di personaggi costruiti, filtri, strategie e immagini perfettamente calcolate, Olivia appare come qualcosa di diverso. Qualcosa di vero in mezzo a un mare di perfezione artificiale. Non sorprende che piaccia così tanto alla Gen Z, una generazione cresciuta dentro l’algoritmo e forse proprio per questo sempre più affamata di autenticità. Perché quando tutto sembra costruito, chi appare reale finisce inevitabilmente per spiccare.

Olivia Dean ai Brit Awards il 28 febbraio 2026 in abito ASOS EDITION

Il suo stile, certo, ha una parte enorme in questa storia. Sui social circolano spesso meme che dicono: "Trova qualcuno che ti ami come la stylist di Olivia Dean ama Olivia Dean". E in effetti Simone Beyene, la stylist svedese con base a Londra che cura la sua immagine, sembra aver costruito attorno a lei un universo estetico preciso: cinematografico, nostalgico, giocoso e pieno di movimento. Non è un caso che ogni suo look sembri raccontare una scena. Guardando Olivia Dean si ha la sensazione che i vestiti non siano un’aggiunta, ma una prosecuzione della sua musica. Gonne morbide che si muovono insieme al corpo, tessuti leggeri, silhouette anni ’20, colori più tenui alternati a fantasie più teatrali, dettagli rétro che sembrano usciti da vecchi musical come West Side Story. Durante il suo tour The Art of Loving, che ha fatto tappa anche a Milano lo scorso 22 maggio a Rho Fiera, la cantante britannica ha sfoggiato abiti dalle linee vintage, mini dress, completi dallo stile cinematografico e gonne ampie che sembrano fatte apposta per girare e danzare liberamente su un palco. E forse è proprio qui che Olivia fa qualcosa che oggi non appare così scontato. In mezzo a un mondo di star che salgono sul palco con body aderenti, paillettes e abiti pensati per aderire perfettamente al corpo, l'artista sembra aver liberato il corpo femminile da una certa idea di esposizione obbligatoria. Lei balla e i vestiti ballano con lei. Ai concerti, a ogni cambio d’abito, si sentono urla e piccoli momenti di stupore. Tra una canzone e l’altra c’è quasi una curiosità infantile nell’aspettare la domanda successiva: cosa indosserà adesso?

Olivia Dean durante il concerto a Londra dell’8 maggio in abito Burberry

Ma sarebbe riduttivo fermarsi ai vestiti, che sono in effetti lo specchio di qualcosa di molto più grande. Olivia Dean sembra essere arte nel senso più semplice del termine. Senza eccessi, senza l’ossessione della performance continua, senza l’urgenza di scioccare a tutti i costi. È anche per questo che a perdere la testa per lei non è soltanto la Gen Z. Anche i millennials, e persino chi appartiene ad altre generazioni, sembrano essersi riconosciuti nella sua musica. Perché in fondo Olivia lavora su qualcosa di universale: parla di amore, vulnerabilità, crescita, dubbi, rapporti umani. E i risultati raccontano che questo linguaggio sta arrivando molto lontano. The Art of Loving ha debuttato ai vertici delle classifiche britanniche e ha continuato a crescere nelle settimane successive. La cantante britannica si è esibita al Saturday Night Live, ha ricevuto candidature importanti e il suo percorso l’ha portata fino al riconoscimento come miglior nuova artista ai Grammy del 2026.

Olivia Dean ai 68esimi Grammy Awards, 1 febbraio 2026 in abito Chanel

Ciò che rende davvero unica l'artista è che sembra appartenere contemporaneamente a un luogo preciso e al mondo intero. È una ragazza di North London, ma ascoltandola si ha la sensazione che potrebbe arrivare da ovunque. Sua madre ha origini giamaicane e guyanesi, suo padre è inglese e la sua storia familiare attraversa anche quella della generazione Windrush, il movimento migratorio che portò migliaia di cittadini caraibici nel Regno Unito del dopoguerra. Dentro questa storia ci sono memoria, radici e una certa idea di resistenza che, anche quando non viene raccontata esplicitamente nelle sue canzoni, sembra attraversare la sua musica. C’è una forte consapevolezza di chi è e da dove arriva, ma senza trasformarla in un’etichetta. Le sue influenze musicali mescolano soul, pop, vintage e musica contemporanea e i suoi testi parlano a persone che probabilmente hanno vite completamente differenti. Oivia Dean è universale e particolare allo stesso tempo.

Olivia Dean ai CFDA Awards il 3 novembre 2025 in abito di Thom Browne

E poi c’è un’altra cosa che chiunque abbia assistito a un suo concerto conosce bene. Olivia Dean non appartiene a quella categoria di artisti che parlano continuamente sul palco. Dice il giusto, non riempie i silenzi per paura che esistano. Quando prende la parola, lo fa con una leggerezza quasi disarmante, con un umorismo spontaneo e una dolcezza che sembrano arrivare davvero facilmente. Fuori dal palco, la sua ironia ha conquistato internet, sopra il palco, invece, sembra semplicemente una persona che ama profondamente quello che sta facendo.

Olivia Dean al concerto di Milano del 22 maggio 2026 in abito Etro

Forse alla fine sono tutte queste ragioni il motivo per cui amiamo Olivia Dean. Non sono solo i vestiti, anche se i vestiti c’entrano. Non è solo la musica, anche se la musica c’entra (eccome!). In un momento in cui un gran numero di artisti sembra voler attirare l’attenzione a qualsiasi costo, Olivia Dean ci piace perché lei non lo fa e anzi non ci prova neanche. Ed è proprio per questo non riusciamo a smettere di guardarla.