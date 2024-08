Perché Michelle Obama ha scelto un completo nero per la Convention democratica

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Michelle Obama è stata la protagonista assoluta della seconda giornata della Convention democratica che si è tenuta nella notte italiana tra martedì e mercoledì a Chicago. L'ex first lady è salita sul palco con il marito, l'ex presidente Barack Obama, per ribadire il loro endorsement alla candidata Kamala Harris, lanciando la sua campagna con un già popolarissimo "Yes, she can". Per l'occasione, Obama ha sfoggiato un completo total black composto da giacca sartoriale incrociata senza maniche abbinata a un paio di pantaloni coordinati.

La "power suit" di Michelle Obama

Michelle Obama sa come sfoggiare una power suit, ossia un look che sappia rappresentare e incarnare il carisma e la determinazione di chi lo indossa. Il completo, che è stato subito tra i più cercati online dopo il suo discorso, fa parte della collezione resort 2025 di Monse, brand newyorchese fondato nel 2015 da Fernando Garcia e Laura Kim, che sono anche direttori creativi di Oscar de la Renta. Ha completato il look con un paio di décolléte firmate Jimmy Choo e gioielli David Yurman. Oscar de la Renta è uno dei brand più amati dall'ex first lady che l'ha indossato in occasioni molto particolari come il pranzo di stato del 2016 per celebrare il 90esimo compleanno della Regina Elisabetta II. In molti hanno ipotizzato che la scelta del nero sia anche un omaggio rispettoso alla scomparsa della madre, Marian Robinson, scomparsa lo scorso 31 maggio e menzionata anche nel discorso che ha tenuto sul palco.

Anche la scelta di raccogliere i capelli in una lunga treccia ha esaltato i commentatori sui social. Invece di optare per un più tradizionale hairstyle liscio, Michelle Obama comunica anche attraverso scelte beauty ben precise, ribadendo il ruolo cruciale che anche lo stile svolge nel lanciare un messaggio convincente.