video suggerito

Barack e Michelle Obama accolti dalle ovazioni alla Convention dem: “Con Kamala Harris torna la speranza” Barack e Michelle Obama hanno incendiato la seconda serata della Convention democratica a Chicago, da dove hanno sostenuto Kamala Harris nella sua corsa alla Casa Bianca. “Con lei torna la speranza”, ha detto l’ex First Lady. Mentre l’ex presidente ha rispolverato un vecchio motto: “Yes she can!”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

258 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ovazioni e scrosci di applausi per l'ex first couple statunitense. Gli Obama hanno incendiato la seconda serata della Convention democratica a Chicago, quando hanno tenuto entrambi un discorso per sostenere Kamala Harris nella sua corsa alla Casa Bianca. "Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio ma fuori da qui. La speranza sta tornando", ha detto Michelle Obama, affermando che l'attuale vicepresidente sia "più che pronta" ad assumere l'incarico e che sia "una delle persone più qualificate" per farlo. L'ex first lady ha quindi attaccato Donald Trump e le sue frasi razziste contro i migranti: l'ex presidente aveva infatti definito "lavori da neri" quegli impieghi che a suo dire rischierebbero di essere "rubati" dagli immigrati, e Michelle Obama gli ha risposto sottolineando che proprio il lavoro che lui sta cercando di ottenere ora sia "un lavoro da neri". Per poi aggiungere: "Nessuno ha il monopolio su cosa significhi essere americano, nessuno. Far sentire le persone piccole non è da presidenti".

Barack Obama ha poi raggiunto la moglie sul palco di Chicago, riprendendo anche lui il tema della speranza: "I'm full of hope" ("Sono pieno di speranza"), ha detto, travolto dai "We love you" ("Ti amiamo") della folla.

Per prima cosa l'ex presidente ha rivolto un pensiero a Joe Biden. "La mia scelta migliore quando sono stato eletto presidente è stato scegliere Joe Biden come vice. E ora sono orgoglioso di chiamarlo amico", ha detto. Per poi aggiungere: "La storia ricorderà Biden come un presidente che ha difeso la democrazia in un momento di grande pericolo".

Poi l'attacco a Trump e l'endorsement a Harris: "Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio. Donald Trump vede il potere solo come un mezzo per i suoi fini. Siamo pronti per la presidente Kamala Harris".

Rispolverando il suo storico motto Obama ha poi chiosato: "Yes, she can!".