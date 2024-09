video suggerito

Perché gli dei della serie Netflix "Kaos" indossano abiti contemporanei Perché nella serie di Netflix Kaos le divinità mitologiche indossano abiti contemporanei? Ecco la simbologia nascosta dietro la scelta della costumista.

A cura di Valeria Paglionico

Kaos

Cosa vedere su Netflix per cominciare la nuova stagione con il piede giusto? Kaos, la serie tv britannica ideata da Charlie Covell che reinterpreta in chiave moderna il mondo della mitologia greca e romana. Jeff Goldblum ricopre i panni del protagonista, Zeus, mentre Stephen Dillane è Prometeo, il narratore: cosa accomuna tutte divinità? Si muovono tra l'Olimpo, gli Inferi e Creta (luoghi ricreati in alcune esclusive location tra Spagna e Italia), non solo raccontando le loro storie in modo ironico e divertente ma anche sfoggiando degli outfit contemporanei decisamente diversi rispetto a quelli che per convenzione vengono associati agli antichi miti. Cosa ha spinto i costumisti a puntare proprio su una scelta simile?

I look contemporanei delle divinità di Kaos

La serie Kaos è arrivata su Netflix lo scorso 29 agosto ma solo oggi ha cominciato a spopolare, dando vita a una vera e propria "Kaos Mania". A rendere la serie tanto amata non sono solo le storie delle divinità adattate ai giorni nostri ma anche i look provocatori e iper contemporanei curati dalla costumista Rebecca Hale.

Kaos

Zeus, il re degli dei, indossa tute scintillanti e grembiulini variopinti, sua moglie Era brilla con dei maxi dress di seta oro e bianchi, Poseidone fuma il sigaro e cammina a piedi nudi, Dioniso punta su completi vitaminici e iconiche Buffalo, Orfeo è casual in canotta bianca e sneakers: i personaggi sembrano essere usciti dal nostro mondo più che dal leggendario Olimpo della mitologia greca.

Kaos

La simbologia nascosta nei costumi della serie

Perché Kaos piace tanto? Esplora temi complessi e contemporane come la politica di genere, il potere e la vita negli inferi con un tocco irriverente e provocatorio, il tutto "strizzando l'occhio" agli antichi miti.

Kaos

In uno scenario simile i costumi sono stati scelti non solo per riflettere la maestosità dei personaggi ma anche per rendere l'atmosfera iper moderna e "accessibile" al pubblico moderno.

Kaos

Rebecca Hale ha associato a ogni personaggio un'estetica personalizzata e d'impatto, raccontando con gli abiti le loro personalità complesse e i loro conflitti interiori. Ha fuso elementi classici con tocchi contemporanei, trasformando le maestose vesti degli dei in look oscuri e mistici, l'obiettivo? Dare prova del potere trasformativo della moda, capace di ridefinire se stessa quando portata sullo schermo televisivo.

Kaos