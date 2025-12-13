Perché è finita l’epoca dei biglietti di auguri di Natale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti coloro che sono nati e cresciuti tra gli anni '80 e '90 di sicuro ricorderanno le feste di Natale come il periodo più magico dell'anno, dove ci si riuniva con la famiglia a banchettare, a giocare a tombola e a spacchettare i regali. Tra le tradizioni più amate c'era anche quella di scrivere dei dolcissimi biglietti di auguri, che andavano personalizzati in base al destinatario, così da sorprenderlo con un pensiero speciale. Che fine hanno fatto quelle dediche di benauguranti? La loro epoca d'oro è finita ed è "colpa" dell'evoluzione digitale contemporanea: ecco cosa è accaduto negli ultimi anni.

I biglietti di auguri di Natale ora sono digitali

In quanti hanno notato che da qualche anno a questa parte non va più di moda scrivere i biglietti di auguri di Natale di proprio pugno? Non si tratta di un caso ma di un effetto della rivoluzione digitale che contraddistingue il mondo contemporaneo. Sia la Gen Z che i Millenials apprezzano le dediche personalizzate natalizie e non hanno neppure "paura" del costo e delle sforzo che implicherebbe realizzarle, ma è chiaro che con l'avvento dei social sono stati naturalmente portati a cambiare abitudini. Il mondo digitale offre, infatti, delle ottime alternative ai tradizionali biglietti di auguri e sono in molti coloro che approfittano della tecnologia per creare qualcosa di originale, magari una grafica con l'intelligenza artificiale o una poesia personalizzata con ChatGpt .

In che modo l'evoluzione digitale ha cambiato il Natale

In un mondo che corre sempre più veloce, sembra che nessuno abbia più tempo per fermarsi e per dedicare un pensiero o anche solo un augurio a una persona cara. Progettare un biglietto, scegliere le foto, elaborare una dedica e inviare la lettera per molti risulta troppo dispendioso in termini sia di fatica che di tempo ed è per questo che si preferisce un'alternativa digitale più rapida e diretta. A complicare le cose ci sono anche i social, dove le persone sono in continuo contatto anche se a km di distanza. In passato, invece, il Natale era l'unica occasione per rivedersi e per risentirsi ed è per questo che si dava così tanto valore al classico biglietto di auguri. Questa evoluzione digitale non ha forse fatto perdere al Natale un pizzico della sua magia?