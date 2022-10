Perché Balenciaga regala portafogli pieni (e cosa c’entrano con la sfilata a Parigi) Cresce l’attesa per la sfilata Primavera/Estate 2023 di Balenciaga: dove vederla in diretta.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @balenciaga

Una foto di gattini, una carta d'identità, una manciata di monetine: se avete trovato un portafogli pieno, si prega di restituirlo a Balenciaga. Il brand spagnolo, oggi guidato dallo stilista georgiano Demna Gvasalia, sa sempre come stupire e far parlare di sé: perfino un semplice invito alla sfilata, nella visione creativa dello stilista, diventa un oggetto da collezione. L'attesa per lo show di Balenciaga alla Paris Fashion Week è ormai alle stelle: dopo una sfilata nella neve e una passerella a Wall Street, come ci stupirà stavolta?

L'invito alla sfilata di Balenciaga è un portafogli

Cosa fareste dopo aver trovato un portafogli smarrito? È la provocazione che ha voluto lanciare Balenciaga agli invitati alla sfilata Primavera/Estate 2023. Al posto di una semplice busta da lettere, gli ospiti hanno ricevuto portafogli in pelle con dentro foto, fogli e denaro. Una vita intera, insomma, condensata nei taschini in pelle. Non è neanche l'invito più bizzarro della storia del brand: anni fa inviò un iPhone per annunciare una collaborazione non ufficiale con Apple, a maggio inviò una mazzetta di banconote false, un indizio della sfilata alla borsa di New York. Questa volta gli ospiti dovranno frugare negli effetti personali di uno sconosciuto e in molti si sono domandati cosa c'entra con la nuova collezione: una riflessione sull'abbandono? Sulla fuga? Sull'identità? Il "gioco" di Balenciaga si è spinto oltre: sui profili social è apparso un appello a "restituire" il portafogli perduto. Dove? Ovviamente alla sfilata di domenica 2 ottobre!

L’invito alla sfilata di Balenciaga postato sui social

Dove vedere la sfilata di Balenciaga in diretta

Gli show curati dal designer Demna Gvasalia sono sempre ad alto tasso spettacolare: vere e proprie performance che affrontano i grandi temi del nostro tempo, dalle migrazioni al cambiamento climatico, dalle speculazioni finanziarie alla paura della guerra. Anche se gli invitati allo show si contano sulle dita di una mano, i fan del marchio possono ammirare la sfilata anche comodamente seduti sul divano di casa: la sfilata verrà trasmessa sul sito della Federazione della Moda francese (l'ente che organizza le sfilate) e sul sito del brand, che chiede la registrazione per scoprire la nuova collezione. In alternativa ci sono i social, che trasmettono la sfilata live. L'appuntamento è per le 11:30 del 2 ottobre 2022, calcolando i fisiologici ritardi delle sfilate: non resta che mettersi comodi e tentare di risolvere il mistero del portafogli smarrito.