Paris Hilton, “errore” di stile al The Tonight Show: sfila sul palco con le scarpe diverse Paris Hilton è stata tra gli ospiti speciali del The Tonight Show di Jimmy Fallon. Sul palco ha sfoggiato uno scintillante completo in verde fluo ma il look nascondeva un piccolo “errore” di stile: l’ereditiera ha indossato due scarpe diverse.

A cura di Valeria Paglionico

Paris Hilton è ormai tornata dalla luna di miele "infinita" con il marito Carter Reum e, sebbene sui social contini a ricordare il giorno del matrimonio con delle romantiche foto in abito da sposa, ha ricominciato a lavorare. Nelle ultime ore è stata tra gli ospiti del The Tonight Show di Jimmy Fellon e, oltre ad aver scherzato con il conduttore, ha anche ripercorso la storia dei suoi outfit iconici. Per l'occasione l'ereditiera non ha rinunciato al glamour e alla passione per gli scintillii, presentandosi sul palco in verde fluo con un completo tempestato di micro cristalli. L'unico piccolo inconveniente? Il suo look nascondeva un piccolo "errore" di stile.

Il completo verde di Paris Hilton

I migliori amici di Paris Hilton? I cristalli e lo ha dimostrato per l'ennesima volta anche sul palco del The Tonight Show, dove ha brillato con un look verde fluo ricoperto di borchie scintillanti firmato Giuseppe di Morabito. Sebbene sembrava che indossasse un minidress, in realtà si trattava di un completo "staccato" con top aderente a maniche lunghe e collo alto e gonna a matita asimmetrica e a vita alta, caratterizzata da un drappeggio laterale e da un maxi spacco che metteva in risalto le gambe. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un mezzo raccolto con i capelli leggermente ondulati e un ciuffo che le cadeva sul lato del viso.

Paris Hilton in Giuseppe Di Morabito

L'incidente di stile di Paris Hilton

Il dettaglio che ha rischiato di rovinare l'outfit? Le scarpe e a notarlo è stato il conduttore Jimmy Fellon, che sui social non ha potuto fare a meno di portare l'attenzione del pubblico sulle calzature dell'ereditiera al momento del suo ingresso nello studio. Probabilmente per sbaglio Paris ha indossato due scarpe diverse: un décolleté era color nude, l'altro era in pvc trasparente ma con alcuni micro diamanti su punta e tallone. Nonostante "l'incidente", la Hilton è apparsa ugualmente glamour e sicura di sé, tanto che a fine puntata su Instagram ha anche fatto ironia sulla questione scrivendo: "Quando corri fuori di casa con le scarpe sbagliate".