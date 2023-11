Paris Hilton dà il benvenuto a London: il primo look della figlia è rosa con gli occhiali a cuore Paris Hilton è diventata mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato a sorpresa sui social, dove ha dato il benvenuto alla piccola London mostrando il suo primo adorabile look.

A cura di Valeria Paglionico

Paris Hilton è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan ma in quest'occasione non c'entrano nulla le sue continue apparizioni pubbliche. Si è servita dei social per annunciare a sorpresa di essere appena diventata mamma per la seconda volta, ha dato la notizia senza alcun preavviso, approfittandone per accogliere ufficialmente in famiglia il bebè. Per quale motivo nessuno l'ha vista col pancione? Così come per il piccolo Phoenix, il suo primogenito, anche questa volta l'ereditiera si è affidata a una madre surrogata. La secondogenita è una bambina, si chiama London e ha già il suo primo look all'insegna del glamour coordinato a quello della mamma.

Il dolce annuncio di Paris Hilton

Paris Hilton e il marito Carter Reum sono diventati genitori per la seconda volta. La secondogenita si chiama London e ad annunciarlo è stata la mamma al motto di "Grata per la mia baby girl". Al momento non è stata ancora mostrata ma, nonostante ciò, ha già il suo primo look super trendy. L'ereditiera ha infatti fotografato in primo piano il completino con calzamaglia e maglietta a maniche lunghe rosa, quest'ultima decorata col nome di strass sul petto. A completare il tutto non potevano mancare dei mini occhiali da sole fucsia e un adorabile peluche di filo a forma di coniglietto. Insomma, London è appena arrivata in famiglia e fa già concorrenza alla mamma in fatto di stile.

Perché Paris Hilton ha chiamato la figlia London

Per quale motivo Paris Hilton ha chiamato la sua seconda figlia London? Non si tratta né di una questione ereditaria, né tantomeno di una scelta dal significato simbolico: l'ereditiera aveva le idee chiare sulla questione già da molto tempo. In un podcast in cui era intervenuta lo scorso 1 marzo aveva infatti dichiarato: "Sono davvero entusiasta che un giorno Phoenix avrà una sorellina, di nome London. È la mia città preferita e ho sempre desiderato chiamare mia figlia London. In realtà avevo scelto quel nome ormai da molto tempo, probabilmente da più di 10 anni". Insomma, mamma e figli hanno tutti dei nomi di città: questa originale scelta si trasformerà in una tradizione di famiglia?

