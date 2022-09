Paris Hilton con capelli rosa e maxi trecce: il nuovo look è ispirato a Barbie Paris Hilton ha partecipato al Burning Man, uno dei festival americani più folli di tutti i tempi, e ne ha approfittato per cambiare look. A chi si è ispirata? Naturalmente a Barbie.

Settembre è ormai arrivato ma per Paris Hilton le vacanze continuano: di recente ha partecipato al Burning Man, il festival americano che ogni anno infiamma con musica e feste sfrenate Black Rock City. Quanto costa il biglietto di ingresso? Intorno al 1.400 dollari ma per l'ereditiera, si sa, il denaro non è mai stato un problema. Quale migliore occasione di quest'evento folle per cambiare in modo drastico il proprio look? Paris non ha solo dato il meglio di lei in fatto di stile, ha anche detto addio ai iconici capelli biondo platino. Si è ispirata a Barbie e ha aggiunto delle audaci ciocche total pink alla sua chioma, realizzando delle inedite e lunghissime trecce.

La nuova acconciatura di Paris Hilton

Paris Hilton non smette mai di sorprendere i fan ed è riuscita a farlo ancora una volta durante il Burning Man. Dite addio ai capelli biondo platino che l'hanno sempre contraddistinta, ora ha puntato tutto sul rosa Barbie. Certo, ha lasciato le radici del suo colore naturale ma ha aggiunto delle appariscenti ciocche pink ed extra long alla chioma trasformandosi in una vera e propria "bambola vivente". Ha rivoluzionato anche l'acconciatura: niente più pieghe sciolte, ora punta tutto su delle maxi trecce portate legate in mezzi raccolti con degli chignon laterali in stile Sailor Moon. Il cambio look sarà permanente o legato solo al Festival?

Paris Hilton in Borninstockholm

Quanto costa lo zainetto di Barbie di Paris Hilton

La cosa particolare è che anche l'outfit di Paris era a tema Barbie. Ha indossato un minidress a specchi firmato Borninstockholm, lo ha abbinato a una maxi cintura di pelle nera che le ha segnato il punto vita e a un paio di cuissardes flat color cammello.

Lo zainetto Loungefly

La vera chicca del look, però, è lo zainetto, un modello firmato Loungefly che sembra essere uscito direttamente dagli anni '90, il motivo? È micro, total pink e decorato con l'iconica scritta Barbie in versione tridimensionale. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 80 euro. Riuscirà a trasformarlo nell'accessorio da avere assolutamente per il back to school alle porte?