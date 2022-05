Pamela Petrarolo ieri e oggi: com’è cambiata l’ex ragazza di Non è la Rai a L’isola dei famosi Pamela Petrarolo è tra i nuovi concorrenti de L’isola dei famosi ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? È diventata nota quando era appena un’adolescente, era una delle ragazze di Non è la Rai. Oggi ha 45 anni e il suo aspetto è cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Pamela Petrarolo, una delle ex ragazze di Non è la Rai? Ne sono passati di decenni da quando era una delle "lolite" di Gianni Boncompagni e, nonostante si sia presa una lunga pausa dalla tv, è tornata sul piccolo schermo. È tra le concorrenti della nuova edizione de L'isola dei famosi, è sbarcata in Honduras insieme a Marco Maccarini con qualche settimana di ritardo rispetto ai naufraghi "veterani" ma si è fatta subito riconoscere da tutti coloro che seguivano l'iconico programma degli anni '90. Oggi ha 45 anni, è mamma ed è un tantino cambiata rispetto agli esordi: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Pamela Petrarolo, la trasformazione da Non è la Rai a L'isola dei famosi

Quando ha debuttato in tv Pamela Petrarolo aveva solo 13 anni, prima di Non è la Rai Gianni Boncompagni l'aveva scelta per farla partecipare a una rubrica per bambini a Domenica In. Il successo, però, è arrivato con l'iconico programma degli anni '90, dove si è sempre distinta per la sua grinta e per il suo animo "folle".

Pamela all’epoca di Non è la Rai

Era cantante, ballerina, showgirl e riusciva a fare concorrenza anche alle "prime donne" Ambra Angiolini, Claudia Gerini e Miriana Trevisan. Negli anni ha preferito allontanarsi dal piccolo schermo, partecipando solo come opinionista a Domenica Cinque. Nel frattempo ha sposato Gian Luca Pea ed è con lui che è diventata mamma di due bambine, Angelica e Alice.

Pamela Petrarolo negli anni ’90

L'evoluzione degli hair look di Pamela Petrarolo

A Non è la Rai Pamela era diventata famosa grazie al suo iconico caschetto, lo portava liscio, dritto e con la frangia folta, mentre oggi ha stravolto il suo hair look. Sfoggia un long bob col ciuffo laterale, spaziando tra pieghe effetto liquid hair e onde naturali. Ha spesso rivoluzionato anche il colore, alternando il nero corvino a delle sfumature rosso fuoco.

Pamela Petrarolo nel 2006

Essendo passati più di 30 anni dal noto programma di Gianni Boncompagni, sul viso sono comparsi alcuni segni del tempo che la rendono decisamente più matura rispetto agli esordi. Il dettaglio che la rende super riconoscibile nonostante gli anni che passano? Il sorriso smagliante che ha sempre stampato sul viso.