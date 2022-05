Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia l’arrivo di 4 nuovi naufraghi: “Belli, boni e bravi” Ilary Blasi annuncia l’arrivo di quattro nuovi naufraghi nella puntata di lunedì 16 maggio. Si tratta di tre uomini e una donna che, quindi, andranno a rimpinguare il cast dell’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

L'edizione in corso dell'Isola dei Famosi è la più lunga di sempre, iniziata a marzo si concluderà a giugno e, infatti, visto che man mano i naufraghi stremati dalla fame e dagli stenti, oltre che stanchi per le condizioni proibitive, vengono man mano eliminati, c'è bisogno di integrare il parterre. Ed è così che accadrà a partire dal prossimo lunedì 16 maggio, quando sbarcheranno in Honduras ben quattro nuovi naufraghi.

Naufraghi in arrivo sull'Isola

Lo ha annunciato Ilary Blasi in chiusura di puntata venerdì 13 maggio, dichiarando che per l'appunto i naufraghi dovranno accogliere nuovi concorrenti. "Ho un annuncio importante da farvi, lunedì 16 maggio arriveranno quattro nuovi naufraghi. Belli, bravi e boni. Sono tre uomini e una donna, non tre uomini e una gamba, tre uomini e una donna" annuncia la conduttrice ironizzando e alimentando la curiosità del pubblico. Tra i nomi che sono stati fatti in queste settimane in cui si paventava l'arrivo di nuovi partecipanti al reality è più volte comparso quello dell'ex ragazza di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, e anche Luca Daffrè, ex volto di Temptation Island, il quale avrebbe già smentito la sua partecipazione. Ai nuovi arrivati toccherà conquistarsi la fiducia dei naufraghi che, infatti, potrebbero non accogliere di buon grado altri possibili "nemici".

Nuove concorrenti nelle scorse settimane

Già nelle scorse puntate, infatti, con la scusa di far trovare l'anima gemella a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, sono arrivate sull'Isola tre giovani naufraghe. Le Conquistadoras, come le hanno soprannominate, sono Marialaura De Vitis, già reduce e vincitrice dalla nuova versione de "La Pupa e il Secchione", la modella Fabrizia Santarelli e infine, per la seconda volta in Honduras, anche Mercedez Henger. Le tre si sono ambientate quasi subito e hanno fatto breccia nel cuore dei naufraghi che, infatti, chi più chi meno le hanno prese in simpatia.