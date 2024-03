Pamela Anderson contro filtri e make-up: “Le imperfezioni sono sexy, ci rendono interessanti” Pamela Anderson è sempre più convinta del suo nuovo approccio alla bellezza, della filosofia no make-up che l’ha resa libera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da circa un anno, Pamela Anderson ha cambiato vita, adottando un nuovo approccio in merito alla propria immagine. L'attrice, diventata famosissima in tutto il mondo come bagnina di Baywatch, ha definitivamente messo da parte fondotinta, rossetto, ombretto e mascara. Ha deciso di dire addio al make-up, una scelta che ha diverse motivazioni. Da un lato, la svolta in direzione di un look sempre più fresco e naturale è dovuta alla morte dell'amica, la truccatrice Alexis Vogel, a causa di un cancro al seno. "Da allora ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi" ha raccontato. Ma dall'altra parte, questo episodio è stato la spinta definitiva a liberarsi di qualcosa che ultimamente avvertiva comunque come opprimente. L'attrice ha scelto di dire addio alle apparenze, vuole smettere di assecondare gli altri, di rimanere nella gabbia di "bomba sexy anni Novanta". Ed è sempre più convinta di voler seguire questa strada, benché persino i suoi figli siano contrari.

La svolta no make-up di Pamela Anderson

Pamela Anderson ha abbracciato la filosofia no make-up, preferendo un'immagine quanto più vera e autentica possibile. La scelta di smettere di truccarsi le ha regalato una libertà mai avuta prima. Da giovane, soprattutto quando la sua fama è esplosa, si sentiva molto più in dovere di assecondare i desideri altrui, di compiacere le persone, di essere sempre perfettamente aderente a un certo immaginario, a un certo stereotipo di donna. Oggi non è più così e non ha alcuna intenzione di fare passi indietro.

Lo ha ribadito nella sua ultima intervista, in cui nuovamente è tornata a parlare del suo nuovo approccio alla bellezza, allo specchio, alla propria immagine e anche alla propria età. L'attrice ha 56 anni e dunque si è aggiunta a una nutrita schiera di donne dello spettacolo che superata la soglia degli anta hanno preferito svincolarsi da certi ideali malsani. Basti pensare a Sharon Stone, che da tempo si batte contro il cliché della donna eternamente giovane. Ma anche Salma Hayek, che ha più volte invitato a non cadere nella trappola della perfezione fittizia.

Oggi più che mai, con l'avvento dei social, Pamela Anderson si è resa conto di quanto questi ideali possano nuocere. A Net-A-Porter ha ammesso di sentire in qualche modo una sorta di responsabilità, verso le nuove generazioni: "In un certo senso, lo sto facendo per le ragazze. Con questo mondo dei social media, è facile cadere nella tana del coniglio di paragonarsi agli altri coi filtri eccetera. Le imperfezioni sono umane, sono sexy. Le differenze sono ciò che ci rende interessanti". Il suo consiglio ai giovani è quello di trovare una fonte di ispirazione sana e concreta, una passione a cui dedicarsi con amore, una strada da seguire con convinzione: "Altrimenti i giorni volano e ti ritrovi a fare la vita di qualcun altro. Sono semplicemente stufa di interpretare un personaggio. Ora mi sento così libera".