Pamela Anderson col figlio Brandon Lee: red carpet di famiglia al party degli Oscar 2024 Pamela Anderson ha partecipato all'after party degli Oscar 2024 organizzato da Vanity Fair e ne ha approfittato per portare con lei un ospite speciale, il figlio Brandon Lee.

A cura di Valeria Paglionico

La cerimonia degli Oscar è l'evento più atteso dell'anno nel mondo dello spettacolo e anche in questa 96esima edizione non ha deluso le aspettative degli appassionati di cinema. Al di là dei vincitori, primi tra tutti i membri del cast del film Oppenheimer, ad attirare i riflettori sono state le star che hanno sfilato sul red carpet con degli outfit all'insegna dell'originalità e del glamour. Al termine della premiazione, inoltre, tutti si sono cambiati per partecipare al tradizionale after party organizzato da Vanity Fair. Qui a trionfare sono state le trasparenze e gli abiti nudi ma a distinguersi dalla "massa" è stata Pamela Anderson, che ha portato con lei un ospite speciale, il figlio Brandon Lee.

Il red carpet di mamma e figlio al party Vanity Fair

Sfilare "in famiglia" su un red carpet ambito come quello dell'after party degli Oscar sembra essere una delle manie più amate dalle star: oltre a Demi Moore con le figlie Tallulah, Rumer e Scout Willis, all'evento c'era anche Pamela Anderson col primogenito Brandon Lee (nato dalla relazione dell'attrice col musicista Tommy Lee). I due sono apparsi uniti e affiatati di fronte i fotografi ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, per loro non si tratta della prima volta insieme a un evento di gala. Hanno partecipato spesso fianco a fianco a prime, sfilate e programmi tv, dando prova di essere letteralmente inseparabili. Brandon, inoltre, ha un passato da modello ed è per questo che appare sempre a perfetto agio sotto i riflettori.

Brandon Thomas Lee e Pamela Anderson agli Oscar 2024

I look di Pamela Anderson e Brandon Lee

Per il red carpet "di coppia" Pamela Anderson e Brandon Lee hanno evitato i classici look coordinati. L'attrice ha osato con un abito tunica ricoperto di fiori gialli della collezione Fall/Winter 2024 di Oscar de la Renta e non ha rinunciato alla filosofia no make-up che ha abbracciato da diversi mesi.

Pamela Anderson in Oscar de la Renta

Nonostante il viso al naturale, ha dato prova di non aver perso il fascino che da sempre la contraddistingue. Il figlio Brandon ha invece puntato sull'eleganza senza tempo con uno smoking grigio, un modello con pantaloni dal taglio dritto e giacca doppio petto con i revers a contrasto in raso nero. Niente cravatta, ha preferito un papillon dark. Mamma e figlio insieme non sono forse più glamour che mai?

Mamma e figlio al party di Vanity Fair