Nicola Peltz diventa modella: la moglie di Brooklyn Beckham è il nuovo volto di GCDS Nicola Peltz è diventata modella. La moglie di Brooklyn Beckham è stata scelta da GCDS come volto della nuova campagna P/E 2023, in occasione della quale ha ricoperto il ruolo di diva moderna.

Nicola Peltz è l'attrice ed ereditiera che ha sposato Brooklyn Beckham, il primo figlio di David e Victoria che ormai si è trasferito stabilmente in America proprio per amore. I due sono finiti sulle prime pagine dei giornali grazie al loro matrimonio da sogno, in occasione del quale hanno anche conquistato le copertine delle riviste fashio, e ancora oggi spesso continuano ad attirare le attenzioni dei media con la loro romantica vita di coppia. Nelle ultime ore, però, è stata Nicola a far parlare di sé. È diventata modella, GCDS l'ha scelta come volto della nuova campagna fotografica per la collezione P/E 2023, trasformandola in una vera e propria diva contemporanea.

Nicola Peltz in GCDS

Nicola Peltz modella per GCDS

GCDS ha lanciato la campagna Primavera/Estate 2023, è stata realizzata a Los Angeles dalla fotografa Zhong Lin con la direzione artistica di Giuliano Calza. La protagonista dello shooting è Nicola Peltz Beckham che, dopo aver conquistato innumerevoli copertine di riviste di moda, ha fatto il suo debutto come modella. In quest'occasione ha ricoperto il ruolo di diva contemporanea, posando sullo sfondo di un set cinematografico a tinte gotiche. Il servizio fotografico è a tema glam hollywoodiano ma spogliato dalla sua allure nostalgica e retro. Il risultato? La moglie di Brooklyn ha dimostrato di essere perfetta nei panni di top.

Nicola Peltz nella campagna P/E 2023 di GCDS

I look glamour di Nicola Peltz

Nello shooting P/E 2023 firmato GCDS Nicola Peltz si è divertita a provocare i fan con 4 diversi look, tutti capaci di mixare eleganza, glamour e originalità. Un tubino fasciante total black abbinato a dei maxi guanti di latez in tinta, uno slip dress decorato con la stampa di Spongebob sul petto, una mini in denim con il logo gioiello sul lato e la catsuit fucsia fluo abbinata alle mules con la zeppa: si tratta di vere e proprie "chicce" dall'animo cool destinate a diventare il must-have della prossima stagione. GCDS è così riuscita ancora una volta a far esplodere la caleidoscopica estetica che da sempre la contraddistingue.

