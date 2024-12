video suggerito

Natale 2024 e oroscopo, cosa regalare a ogni segno zodiacale E’ possibile scegliere il regalo di Natale ideale in base alle singole caratteristiche dei diversi segni zodiacali? Ecco alcune idee per il Natale 2024 e i regali da fare a ogni segno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ogni anno la corsa ai regali per Natale è un momento di grande stress sia per la mente che per il portafoglio! Quando scegliamo dei regali, anche con tanto amore, lo facciamo secondo i nostri gusti mentre, in realtà, dovremmo concentrarci sui gusti dell'altra persona. L'astrologia con le caratteristiche dei segni zodiacali ci può venire in aiuto suggerendo dei regali perfetti per ciascun segno zodiacale. Non regalate ad esempio ad un Toro attrezzatura sportiva o ad un Acquario il peluche di un orsacchiotto. Se il destinatario del vostro regalo di Natale invece è un Pesci, non importa che cosa ci sia nel pacchetto, ma non dimenticatevi del bigliettino!

Cosa regalare a un Ariete

L’Ariete è un segno zodiacale di fuoco, attivo e coraggioso quindi il vostro regalo sarà ancora più apprezzato quanto più lo costringerà a muoversi, sudare, scendere in campo. Che si tratti di un qualsiasi accessorio sportivo o anche soltanto di un contapassi, sappiate che qui ogni regalo può segnare l'inizio di una nuova sfida personale. Non dimenticate che nonostante l'elemento fuoco l'Ariete è un segno pratico e pragmatico, quindi l'utilità oltre alla potenza tecnologica, sono caratteristiche che renderanno ancora più amato il vostro regalo.

Columbia Heritage

Il regalo perfetto per il Toro

Il Toro è il segno zodiacale legato ai piaceri, che più goduriosi sono e meglio è! Ovviamente per fargli un regalo potreste svaligiare un negozio di alimentari particolarmente raffinato oppure andare direttamente di buono regalo per una cena in un ristorante stellato. Dipende da quanto vogliate farlo felice! Dato però che di piaceri ce ne sono di varie taglie, un'altra cosa che potrebbe far davvero felice un Toro è il vassoio per tenere il libro e anche il bicchiere di vino direttamente nella vasca da bagno, magari aggiungendo il regalo anche oli essenziali profumati. Infine, non dimenticatevi che il Toro adora tutto ciò che è casalingo, quindi dai cuscini al set di giardinaggio sul balcone va bene tutto!

Berkel

Cosa regalare a un Gemelli

I Gemelli sono un segno zodiacale che adora, soprattutto quando si parla di regali, giocare e divertirsi. Evitate le cose utili ma poco solleticante per l'intelletto e sbizzarritevi invece con qualsiasi tipo di gioco, in scatola o online, oppure con esperienze come un pomeriggio all'Escape Room. Oppure, in onore della grande capacità che hanno i Gemelli di scovare curiose informazioni in giro per la città, potete pensare a un regalo come un taccuino divertente, magari di uno dei suoi personaggi fantasy preferiti, occhiali connessi all'intelligenza artificiale o ancora un piccolo binocolo da borsetta. Ovviamente ogni tipo di materiale fotografico vi capiti tra le mani, vintage o ultra tecnologico, in questo caso sarebbe davvero perfetto!

Naked Laundry di Born to Stand Out

Cancro, i regali perfetti

Un regalo per una persona nata sotto il segno del Cancro deve essere un regalo che fa felici le emozioni e i sentimenti ancora prima del cervello. Anche qui evitate tutto quanto sia soltanto utile e concentratevi piuttosto su quello che può scaldare il cuore. Un pigiama per dormire vicini anche se lontani, un libro di favole della buona notte, ma anche un maglione caldo o un cappello di lana per fare le coccole ai pensieri. Ovviamente qui il colpo da maestro si ha quando si recuperano vecchi ricordi, oggetti dal passato, fotografie ingiallite. Se siete di fretta buttatevi su una copertina da divano con tanto di vassoio per la merenda e scatola di cioccolatini assortiti!

Imetec

Il regalo ideale per un Leone

Il leone è il segno zodiacale del piacere, del lusso, della bellezza per eccellenza quindi in questo caso se dovete fare un regalo preparate a non badare a spese se volete avere successo! La fortuna in questo caso è che potrete anche fare degli affari online cercando degli accessori vintage che sono amati quanto più esibiscono una griffe! Il Leone adora tutto quello che luccica, anche fosse soltanto un albero di Natale in miniatura. Non dimenticatevi che per un Leone ricevere un regalo deve sempre essere un gesto di grande amore, quindi non dimenticatevi la personalizzazione, fosse anche dell'agenda 2025!

Ferragamo

Quali sono i regali giusti per la Vergine

Forse non tutti sanno che il segno della Vergine per le sue caratteristiche astrologiche è legato anche agli elettrodomestici. Per Natale, quindi il regalo ideale potrebbe essere proprio uno di questi aggeggi, meglio se Wifi dotato, vistoV che i cavi fanno molto ma molto disordine! Poi, conoscendo il segno, vi direi che vanno bene le sorprese astruse ma anche qualcosa di particolarmente utile sarà apprezzatissimo, soprattutto se nell'ultimo modello più innovativo! Oppure, se state cercando un regalino senza impegno, ricordatevi che la Vergine adora leggere quindi un libro o una lampada per la lettura notturna o anche un divertente scaffale per i libri da soggiorno per esporre tutta la sua sapienza!

Dyson

Il regalo adatto a un Bilancia

La Bilancia è il segno zodiacale dell'armonia, della bellezza e dell'estetica per eccellenza. Proprio perché è particolarmente educata vi dirà che il vostro regalo è perfetto anche qualora non lo fosse. Per farlo perfetto davvero però ricordatevi che lei ama tutto quello che è elegante, sia per sé che per la casa. Da un vaso centrotavola a un divertente piatto porta frutta fino ovviamente a tutti gli accessori che riuscite a trovare nel suo negozio di abbigliamento preferito. Occhio però a non esagerare con il gusto eccentrico che qui non fa proprio presa. Ovviamente potreste anche svaligiare un negozio di beauty e vederla con gli occhi che brillano, in questo caso per davvero!

Estée Lauder

Cosa regalare a uno Scorpione

Fare un regalo ad una persona nata sotto il segno dello Scorpione non è per nulla facile proprio perché, fidatevi di me, non lo conoscerete mai abbastanza! Stupirlo è la cosa più difficile di tutte, quindi potreste sbirciare nella sua wishlist di Amazon e lasciarlo così a bocca aperta. In alternativa, puntate su tutto quello che una persona tiene di più segreto: dalla biancheria intima, super sexy ad un diario per appuntare i sogni da tenere di fianco al comodino fino, ovviamente, a un corso di astrologia o a una lettura dei tarocchi personalizzata. E poi, se state pensando a qualcosa di più semplice, via libera con tutto il mondo delle candele profumate, le pietre energetiche e i kit per farsi degli infusi a seconda dell'umore.

Franco Ferrari

Il regalo giusto per un Sagittario

Il Sagittario è un segno zodiacale che fa dell'esperienza, della vita vissuta, delle possibilità e delle nuove conoscenze il sale dei suoi sogni! Per questo motivo lo farete davvero felice se gli regalerete qualcosa che ha a che fare con quello che ancora non conosce. Un biglietto aereo per qualsiasi destinazione, il biglietto per una mostra d'arte anche meglio se di un autore pittore che non conosce, oppure un corso online per imparare una nuova lingua. Qui vincete facile se sarete in grado di stimolare l'intelletto e la curiosità e non dimenticatevi che il pensiero di un Sagittario non ha alcun limite e confine, quindi sbizzarritevi pure!

Samsonite

Le idee regalo per un Capricorno

Il Capricorno è un segno di terra, dominato da Saturno, quindi molto esigente e selettivo anche in fatto di regali. Il fatto che qualcuno gli faccia un regalo con amore e buone intenzioni non significa che questo abbia inevitabilmente successo e sarà chiarissimo dal suo sguardo. Se volete farlo felice, ricordatevi che adora tutti gli accessori che rappresentano uno status: dalla cravatta ai gemelli per la camicia, dalla penna firmata all'orologio ultra tecnologico, dalla borsa al vino d'annata. Anzi, qualsiasi cosa possa sfoggiare in casa che rende evidente il suo amore per le cose belle lo farà sicuramente felice, come ad esempio un set di bicchieri da degustazione per intenditori!

Louis Vuitton

Acquario, cosa regalare

L'Acquario è un segno zodiacale che cambia idea molto rapidamente perché segue la corrente, le novità e probabilmente tutto quello a cui state pensando come regalo di Natale lui ce l'ha già! Questo è il segno zodiacale delle tendenze per eccellenza, quindi tutto quello che è ancora non vedete indossato intorno a voi sarà assolutamente perfetto per lui. Se gli volete bene davvero potete proporgli un'esperienza estrema, come per esempio un'escursione notturna o un lancio col paracadute. Infine, non dimenticatevi che questo è il segno zodiacale più abile nella tecnologia quindi se proprio siete senza idee, entrate in un multi store e lasciatevi sedurre dall'oggetto più strano, purché si ricarichi con un cavo USB!

Versace

I regali di Natale per un Pesci

I Pesci sono il segno zodiacale del romanticismo per eccellenza quindi in questo caso ogni regalo sarà adorato soprattutto se accompagnato da un biglietto amoroso. Farete breccia nei suoi sentimenti con qualsiasi cosa gli scaldi il cuore, da uno sciarpone extra large fino ad una collezione di tisane della buona notte oppure una foto incorniciata di voi due da appendere insieme a tutte le altre in casa che gli ricordano quanto sia amato! Ovviamente, se volete colpire basso, regalategli il profumo che ama o, ancora meglio, il profumo che gli farà ricordare proprio voi e qui si che avrete davvero fatto bingo!

Kilian Paris