Naike Rivelli indossa la banana di Maurizio Cattelan: la provocazione contro l'opera da 6 milioni A oltre una settimana dall'asta da record, si continua a parlare di Comedian, l'opera d'arte con la banana attaccata alla parete col nastro adesivo di Maurizio Cattelan. Naike Rivelli al Torino Film Fest ha letteralmente indossato delle banane, lanciando la sua provocazione contro l'artista.

A cura di Valeria Paglionico

Qualche giorno fa ha fatto molto discutere la vendita all'asta di Comedian, l'installazione di arte contemporanea di Maurizio Cattelan realizzata semplicemente con una banana attaccata alla parete con del nastro adesivo. Acquistata a oltre 6 milioni di euro dal collezionista cinese Justin Sun, è diventata il simbolo dell'arte intesa come una grande trappola/commedia, dove ogni comune oggetto della quotidianità può diventare concettuale. Sebbene l'artista abbia sempre sottolineato il profondo valore dell'opera, sono ancora moltissimi coloro che si scagliano contro di lui, polemizzando soprattutto sulla cifra da capogiro a cui è stata venduta quella banana. Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha addirittura approfittato del red carpet del Torino Film Festival per lanciare la sua provocazione: ecco cosa è accaduto.

Il look con le banane di Naike Rivelli

Si sta svolgendo la 42esima edizione del Torino Film Festival, alla quale, dopo le grandi dive hollywoodiane Sharon Stone e Angelina Jolie, è arrivata anche Naike Rivelli con la mamma Ornella Muti. Come ha fatto ad attirare tutti i riflettori su di sé? Indossando letteralmente delle banane identiche a quella che Maurizio Cattelan ha venduto a oltre 6 milioni di euro. Ne ha portata una tra le mani come se fosse una pochette, una seconda attaccata alla borsetta a tracolla e un'ultima sulla schiena, applicata con del nastro adesivo grigio sulla giacca del tailleur in velluto blu. Non ha esitato a posare di fronte i presenti con le banane in vista al motto di “E StiCattelan!”.

Le parole di Naike Rivelli sulla banana di Maurizio Cattelan

Naike Rivelli a Torino non si è limitata a indossare le banane, facendo chiaramente riferimento all'opera di Cattelan, è anche intervenuta con indignazione sulla questione. Le sue parole sono state: "Ma vi pare che una banana attaccata con lo scotch debba valere sei milioni di dollari?. È uno schiaffo alla miseria! Di questi tempi poi, dove la gente comune fatica ad arrivare a fine mese”. Insomma, la figlia di Ornella Muti non ci sta e ha approfittato dell'ambito red carpet per dire la sua, anche se forse in un modo un po' troppo teatrale. Provocazione costruttiva o una trovata per finire sulle prime pagine dei giornali?

Naike Rivelli al Torino Film Festival